الجيش الإسرائيلي يرد على بيان أبو عبيدة حول مقتل "أحد الرهائن على يد حارسه"

نشر المتحدث باسم القسام أبو عبيدة اليوم بيانا أرفقه مع صورة زعم فيه أنه تظهر صورة جثة مختطف، والذي قال إنه "أحد المختطفين المحتجزين في غزة، وقتل من قبل حارسه الشخصي".

بعد دقائق قليلة من صدور بيان أبو عبيدة، أصدر الجيش الإسرائيلي توضيحًا غير عادي وقال إن الصورة تظهر مختطفا تم استعادة جثمانه في نهاية تشرين ثاني /نوفمبر في عملية خاصة للجيش الإسرائيلي والشاباك. في هذا السياق، تم تحديث وتبليغ عائلته من قبل ممثلي الجيش الإسرائيلي.