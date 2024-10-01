الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية ضد حزب الله في جنوب لبنان

بدأت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة (الثلاثاء)، عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف تابعة لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان، ووفقاً لقرار المستوى السياسي، تركزت العملية البرية على عدد من المواقع في القرى القريبة من الحدود والتي تشكل تهديداً مباشراً وحقيقياً للبلدات الإسرائيلية على الحدود الشمالية.

والقوات العاملة هي مقاتلو الفرقة 98، ومن بينهم مقاتلو تشكيل الكوماندوز والمظليون ومدرعات اللواء السابع الذي تقدم شمالاً بعد القتال في قطاع غزة..

وتم إطلاق العملية في أعقاب خطة منظمة خططتها هيئة الأركان للجيش الإسرائيلي والقيادة الشمالية، حيث تدربت القوات واستعدت لها في الأشهر الأخيرة. ويرافق القوات البرية في الهجوم قوات من سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية التي تهاجم أهدافا عسكرية في المنطقة في جهد منسق مع مقاتلي القوات البرية.

ويشار إلى أن آخر مناورة برية في لبنان انتهت في الأول من تشرين الأول /أكتوبر 2006، أي قبل 18 عاماً بالضبط. وبالتزامن مع هذه العملية، تتواصل عملية الجيش الإسرائيلي التي أطلق عليها "سهام الشمال" ضد أهداف حزب الله في كافة أنحاء لبنان، بحسب تقييم الوضع وأثناء القتال في قطاع غزة وساحات أخرى.

Michael Giladi/Flash90

وفي الوقت نفسه، هناك شعور بالقلق في جميع أنحاء العالم إزاء هذه العملية في ظل جهود دولية للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان. وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن الحرب وجهود التهدئة، لا توجد حتى الآن بوادر تفاؤل في المجتمع الدولي- حيث تعاملت جميع وكالات الأنباء تتعامل مع تصاعد الوضع الأمني على الحدود الشمالية.