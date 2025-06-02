اليوم 605 من الحرب: يستمر التصعيد في غزة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي بكثافة منطقة خان يونس الليلة الماضية وصباح الاثنين. فجّر الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 70 مبنى، ونزح ما لا يقل عن 200 ألف من سكان شرق غزة إلى الغرب. وفي الليلة الماضية، أعلنت حماس في بيان لها: "استعدادها لبدء جولة مفاوضات غير مباشرة فورًا للتوصل إلى اتفاق بشأن خلافات اتفاق وقف إطلاق النار".

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي من اليمن بنجاح، كما توقف الطيران في مطار بن غوريون لعدة دقائق خلال إطلاق الصاروخ الباليستي إطلاق صافرات الإنذار وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن تصاعد الانتهاكات في سوريا.. هجمات مسلحة واشتباكات دامية وجرائم غامضة ادرعي يُصدر تحذيرًا بإخلاء سكان خان يونس: "سنستخدم قوة كبيرة في منطقتكم" أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيرًا بإخلاء سكان خان يونس جنوب قطاع غزة. وجاء في البيان: "سيستخدم الجيش الإسرائيلي قوة كبيرة في المناطق التي تتواجدون فيها. حرصًا على سلامتكم، اتجهوا غربًا فورًا - إلى منطقة المواصي". أعدمت حماس رجلاً تعاون مع إسرائيل، وفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام عربية. كما اتُهم بتنفيذ أربع مهام تجسس الجيش الإسرائيلي يعلن أن قوات الوحدة 636 قاموا بتحييد مهاجم حاول إلقاء حجارة تجاه شارع وألقى تجاه السيارات عبوات تحتوي على مواد خطيرة تقرير فلسطيني: اعتداءات إسرائيلية على مدرسة "العايشة" في دير البلح وسط قطاع غز الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق مناوراته في قطاع غزة ضمن مناورات "عربات جدعون": هاجم عشرات الأهداف خلال الـ24 ساعة الماضية أفادت وسائل إعلام فلسطينية بغارات جوية وقصف مدفعي كثيف في محيط المستشفى الأوروبي، جنوب شرق خان يونس. كما أُبلغ عن هجمات إضافية في جباليا وسائل إعلام فلسطينية تنشر صوراً لعملية هدم مركز غسيل الكلى "نورا الكعبي" شمال قطاع غزة https://x.com/i/web/status/1929359932580667565 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات . وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش يواصل تنفيذ عمليات قصف واسعة النطاق في الأحياء السكنية جنوب خانيونس، جنوب قطاع غزة. https://x.com/i/web/status/1929460254372212923 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات . ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثلاثة موظفين من بلدية البريج قتلوا إثر استهداف سيارتهم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية وسط قطاع غزة وردت عشرات التقارير من غزة عن انفجارات منازل، لا سيما في خان يونس ورفح. وتشير المصادر إلى هدم أنقاض المنازل لمنع مسلحي حماس من استخدامها كمخابئ. كما وردت تقارير عن ضغوط شديدة من الجيش الإسرائيلي على منطقتي درج التفاح والشجاعية. ووفقاً لمصادر غزية، فإن هذه هي المنطقة التي يختبئ فيها وينشط فيها قائد الجناح العسكري لحماس