التغطية متواصلة | لبنان: الجيش الإسرائيلي يحشد قوات احتياطية إضافية بهدف توسيع العمليات
قال القيادي في حماس، خليل الحية، إن "الحركة مستمرة في مسيرتها حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أن "الأسرى الإسرائيليين لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة وانسحاب القوات"
قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الجمعة إنه استدعى لواءً إضافياً من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات في الجبهة الشمالية.
وأوضح متحدث باسم الجيش: "بناء على تقييم الوضع تقرر استدعاء لواء احتياط آخر للمهام العملياتية على الجبهة الشمالية حيث يتيح تجنيد اللواء مواصلة الجهود القتالية في مواجهة حزب الله وتحقيق أهداف الحرب ومن ضمنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".
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رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي لقادة الجولاني في جنوب لبنان: "تشير التقديرات إلى أنه تم القضاء على 1500 عنصر من حزب الله، والقتال هنا يسير بشكل صحيح"
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 42 ألفاً و500 منذ 7 أكتوبر 2023
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، في بيان عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 42 ألفاً و500 فلسطيني، فيما بلغ عدد المصابين نحو 99 ألفاً و546، منذ 7 أكتوبر 2023.
وأضافت الوزارة في بيان، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "4 مجازر" ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 ضحية، و300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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البيت الأبيض: من السابق لأوانه معرفة كيف سترد حماس على اغتيال السنوار
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه "من السابق لأوانه معرفة كيف سترد حركة حماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لها، يحيى السنوار". مشيرا إلى أن "واشنطن لم تعود إلى طاولة المفاوضات بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة".
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البيت الأبيض: هناك فرصة فريدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بعد اغتيال السنوار
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، كان العقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار في غزة، لافتاً إلى أن الرئيس جو بايدن يعتقد أن هناك فرصة فريدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بعد اغتيال السنوار.
وأضاف كيربي أن "حماس أصبحت في وضع أضعف بكثير، لكنها لا تزال فتاكة"، مشيراً إلى أن "الحركة لا تزال موجودة في غزة ولا يزال لديها قدرات".
وذكر أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن الوصول لنهاية للحرب في غزة أمر بالغ الأهمية.
خليل الحية: "الرهائن الإسرائيليون لن يعودوا إلا بوقف الحرب على غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي"
"الأونروا": الهجوم الإسرائيلي على مدرسة تابعة للوكالة في جباليا قتل العشرات بينهم أطفال
قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية على مدرسة تابعة للوكالة في جباليا بشمال قطاع غزة، قتلت العشرات ممن يحتمون فيها، بينهم كثير من الأطفال.
وأضاف، لازاريني عبر منصة "إكس"، أن الهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا هو الثالث من نوعه على منشآتنا خلال أسبوع واحد"، مؤكداً أن "المدنيين في غزة لا يزالون محاصرين وجياعاً ومرضى تحت قصف كثيف".
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خليل الحية: الرهائن الإسرائيليون لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة
قال القيادي في حركة حماس، خليل الحية، الجمعة، إن "الحركة مستمرة في مسيرتها حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أن "الأسرى الإسرائيليين لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة وانسحاب القوات".