التغطية متواصلة | لبنان: الجيش الإسرائيلي يحشد قوات احتياطية إضافية بهدف توسيع العمليات

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الجمعة إنه استدعى لواءً إضافياً من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات في الجبهة الشمالية.

وأوضح متحدث باسم الجيش: "بناء على تقييم الوضع تقرر استدعاء لواء احتياط آخر للمهام العملياتية على الجبهة الشمالية حيث يتيح تجنيد اللواء مواصلة الجهود القتالية في مواجهة حزب الله وتحقيق أهداف الحرب ومن ضمنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

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