الغارة استهدفت اجتماعا قياديا رفيعا.. فمن هم قادة حزب الله الذين قتلوا بالغارة قرب صور؟

استهدفت غارة جوية مساء أمس منزل القيادي في حزب الله "سليم صوفان" داخل بلدة جويا جنوب لبنان، ووقعت الغارة خلال عقد اجتماع قيادي رفيع حضره عدد من قيادات الحزب وأسفر عن مقتل أربعة منهم وكان أبرزهم القيادي طالب عبد الله قائد وحدة النصر وهو أعلى قيادي في التنظيم يتم اغتياله منذ بداية الحرب التي انطلقت في أكتوبر الماضي.

كما قتل في الغارة علي سليم صوفان والقيادي محمد صبرا والقيادي حسين حميد، فمن هم قادة حزب الله الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية قضاء صور.

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أبرزهم كان القيادي طالب عبد الله قائد "وحدة النصر"، والملقب "أبو طالب" ويبلغ من العمر 55 عاما، ويعتبر أرفع قيادي في حزب الله يتم اغتياله منذ بداية الحرب.

وتولى أبو طالب قيادة "وحدة النصر" في الحزب، المسؤولة عن عملياته في المنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي مع إسرائيل وحتى نهر الليطاني، وفقا لما نقلته العربية.

وإلى جانب طالب عبد الله، قتل أيضا في الغارة كل من القيادي محمد صبرا، وسليم صوفان، وحسين محمد حميد.

القيادي محمد حسين صبرا مواليد عام 1973 من بلدة حدّاثا في جنوب لبنان، أما القيادي سليم صوفان الذي استضاف في منزله الاجتماع الذي حضره رفاقه هو من بلدة جويا والملقب باسم "كميل" واسمه الكامل علي سليم صوفان من مواليد عام 1971. والرابع حسين محمد حميد والملقب باسم "ساجد" من مواليد1980 وهو مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

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