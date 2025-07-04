تقرير: حماس جاهزة للاتفاق - "في مرحلة ما قبل الإعلان"

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صرحت مصادر في حركة حماس لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية صباح اليوم (الجمعة) أن الحركة تقترب من قبول مقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في قطاع غزة، وهو مقترح صيغ برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقًا للتقرير، بدأت حماس بإبلاغ مصادر دولية بنيتها الرد بالإيجاب خلال الأيام المقبلة. وأكد المصدر أن "جميع معطياتنا في حماس إيجابية، وسنكون أقرب إلى اتفاق جديد. جميع التحركات تشير إلى أننا دخلنا مرحلة ما قبل الإعلان".

أشارت مصادر حماس إلى أن الاتفاق في مراحله النهائية، ويستند إلى خطوط عريضة سابقة، بما فيها تلك التي وُقّعت في يناير/كانون الثاني الماضي. ومن بين أسباب التقدم شرطان رئيسيان: تنظيم المساعدات الإنسانية والانسحاب الكامل لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن ترامب الاتفاق بنفسه، وأن يكون "الراعي والضامن" لتطبيقه ميدانيًا. ولم يؤكد الرئيس الأمريكي هذا التقرير، لكنه قال اليوم: "سنعرف خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة ما إذا كانت حماس قد وافقت على الخطوط العريضة الجديدة لوقف إطلاق النار".

في غضون ذلك، صرّح مصدر من الفصائل الفلسطينية لصحيفة الحدث صباح اليوم بأن حماس أبلغتنا أنها ستقدم ردها للوسطاء مساء اليوم. وأضاف المصدر أنهم يدعمون مقترح وقف إطلاق النار.