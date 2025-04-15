تغطية متواصلة|| تقرير: حماس ستقدم ردها على الاقتراح الجديد خلال 48 ساعة
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مقاتل من النخبة شارك بهجوم 7 أكتوبر • قوات الجيش الإسرائيلي حاصرت أريحا • تقارير تتحدث أن حماس تدرس الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار
اليوم الـ 557 للحرب: الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من النخبة قال إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر ومراسم تسليم المختطفين ايلي شرابي واوهاد بن عامي واور ليفي. تقرير سعودي أن حماس أبلغت الوسطاء أنها تدرس الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار وستقدم ردها في غضون 48 ساعة، وتقارير لبنانية عن إصابات جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في عيترون جنوب لبنان.
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قيادي بارز في حماس لقناة الحدث السعودية: سنرد على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار خلال 48 ساعة
لبنان: مراسل الميادين في الجنوب: طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة في بلدة عيترون
الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل في حديث لـ"الحدث": "المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن خلايا لحزب الله لا تزال مختبئة في بعض الأودية في جنوب لبنان، وهناك بالتأكيد عناصر هناك (عناصر من حزب الله) - حزب الله يعلن بصراحة أنه لا ينوي تسليم الأسلحة حتى في الجنوب"
https://x.com/i/web/status/1911807267327951042
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