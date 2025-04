تغطية متواصلة|| تقرير: حماس ستقدم ردها على الاقتراح الجديد خلال 48 ساعة

الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل في حديث لـ"الحدث": "المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن خلايا لحزب الله لا تزال مختبئة في بعض الأودية في جنوب لبنان، وهناك بالتأكيد عناصر هناك (عناصر من حزب الله) - حزب الله يعلن بصراحة أنه لا ينوي تسليم الأسلحة حتى في الجنوب"

