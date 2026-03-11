إسرائيل تعزز جبهة الشمال وتنقل قوات من لواء غولاني من غزة

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، صباح اليوم تقييماً للوضع الأمني في ضوء التطورات الميدانية المرتبطة بعملية "زئير الأسد"، بمشاركة عدد من كبار القادة العسكريين.

وخلال الاجتماع، أصدر زامير تعليماته بـتعزيز قوات القيادة الشمالية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر على الجبهة مع لبنان.

وبحسب بيان الجيش، تقرر نقل فريق القتال التابع للواء غولاني من القيادة الجنوبية، حيث كان ينشط في قطاع غزة، إلى جبهة الشمال للمشاركة في العمليات العسكرية هناك.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوترات الأمنية على الحدود الشمالية واستمرار المواجهات مع حزب الله، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إعادة توزيع قواته بين الجبهات المختلفة.