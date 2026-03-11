إيران تطلق رشقة صاروخية محدودة تجاه وسط إسرائيل بعد تفعيل الإنذارات | تحديثات
هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا لحزب الله، بالتوازي مع هجمات إضافية في طهران • واشنطن دمّرت 16 سفينة زرع ألغام تابعة للجيش الإيراني، بالقرب من مضيق هرمز • تقرير: إسرائيل تهاجم شقة وسط بيروت
اليوم الثاني عشر للحرب في الايران: إطلاقات مستمرة من إيران - صفارات الإنذار دوت الليلة (الثلاثاء) في مناطق واسعة من إسرائيل وأطلق خلالها عدد من الصواريخ على مدار ساعات. الجيش الإسرائيلي هاجم في إيران وفي الضاحية ببيروت. الولايات المتحدة دمرت 16 سفينة زرع ألغام تابعة للجيش الإيراني، بالقرب من مضيق هرمز.
تحذيرات من تسلل مسيرات في مناطق شمال إسرائيل
دوي صافرات التحذير من صواريخ ايرانية في مناطق وسط إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يشن موجة واسعة من الغارات على إيران وبييروت
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ موجة واسعة من الغارات على البنية التحتية للنظام الإيراني في مختلف أنحاء البلاد، بالتوازي مع موجة غارات أخرى استهدفت مقرات وذخائر أسلحة لحزب الله في ضاحية بيروت.
وأكد الجيش أن العمليات مركزة على أهداف استراتيجية للنظام الإيراني ولمنظمة حزب الله، بهدف تقليص قدراتهم العملياتية وتعزيز الردع الأمني.
وزارة الدفاع القطرية: قواتنا اعترضت صواريخ أُطلقت باتجاه البلاد
الرئيس التركي أردوغان: "يجب إيقاف هذه الحرب قبل أن تتوسع. إذا أُتيحت الفرصة للدبلوماسية، فسننجح في ذلك".
تقرير إيراني: طهران تعلن عزمها مهاجمة المراكز الاقتصادية والمصرفية في إسرائيل والولايات المتحدة
ر ضا بهلوي يدعو الإيرانيين للبقاء في المنازل والمشاركة في الإضراب الليلي
في رسالة عاجلة إلى الشعب الإيراني، حثّ رضا پهلوي، ولي العهد المنفي، المواطنين على الالتزام بالإضراب والبقاء في المنازل لحماية أنفسهم في "المرحلة الحساسة جداً من الصراع النهائي".
وقال پهلوي: "أرجو منكم تجهيز احتياجاتكم الأساسية على الفور، والبقاء في المنازل وعدم التوجه إلى العمل. استمروا في الإضراب وأرفعوا أصواتكم في هتافات الليل لإظهار وحدتكم".
إسرائيل تعزز جبهة الشمال وتنقل قوات من لواء غولاني من غزة
أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، صباح اليوم تقييماً للوضع الأمني في ضوء التطورات الميدانية المرتبطة بعملية "زئير الأسد"، بمشاركة عدد من كبار القادة العسكريين.
وخلال الاجتماع، أصدر زامير تعليماته بـتعزيز قوات القيادة الشمالية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر على الجبهة مع لبنان.
وبحسب بيان الجيش، تقرر نقل فريق القتال التابع للواء غولاني من القيادة الجنوبية، حيث كان ينشط في قطاع غزة، إلى جبهة الشمال للمشاركة في العمليات العسكرية هناك.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوترات الأمنية على الحدود الشمالية واستمرار المواجهات مع حزب الله، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إعادة توزيع قواته بين الجبهات المختلفة.
هجوم إيراني في الإمارات: 4 جرحى بعد استهداف دبي بطائرات مسيّرة
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت ويستهدف مواقع لحزب الله