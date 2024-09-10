المدعي العام في لاهاي: يطالب بتسريع بإصدار الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار

طالب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم (الثلاثاء) بالإسراع "بأقصى سرعة" في إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وزعيم حركة حماس يحيى السنوار.

كما أعلنت النيابة أنها تسحب طلب إصدار مذكرة توقيف بحق القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية، الذي تقدمت به بتاريخ 20 أيار/مايو 2024، بسبب تغير الظروف على خلفية اغتياله نهاية حزيران/يوليو. في الوقت نفسه، تقوم النيابة بجمع معلومات بشأن مقتل القيادي في حماس محمد الضيف -إبراهيم المصري، قائد كتائب عز الدين القسام، "وسوف تسحب النيابة طلبها ضد الضيف إذا توفرت معلومات كافية وموثوقة تؤكد وفاته".

وكما أفيد، قبل حوالي ثلاثة أشهر، أصدرت المحكمة قرارًا بشأن مذكرات الاعتقال. وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل "التدمير والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي في الاعتقال". وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية، وإلحاق الأذى عمدا بالمدنيين في الصراع". وحتى الآن، كان يتعين على لجنة من قضاة المحكمة مراجعة طلب خان بشأن أوامر الاعتقال.