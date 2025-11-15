تقرير: الجيش الإسرائيلي يجهز "خطة طوارئ" - إذا انهار وقف إطلاق النار

أفادت مصادر إسرائيلية اليوم (السبت) لقناة "العربية" السعودية أن الجيش الإسرائيلي يُعد "خطة طوارئ" في غزة، في حال انهيار وقف إطلاق النار. وأشارت المصادر إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب لا يزال متعثراً.

ووفقًا للمصادر، هناك خلافات حول تشكيل القوة الدولية التي من المقرر أن تسيطر مؤقتًا على القطاع، وتتعلق الخلافات بين أمور أخرى بمكونات هذه القوة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال مسألة نزع سلاح حماس مطروحة ولم تُحسم بعد.

حدث آخر قد يُعرّض وقف إطلاق النار للخطر، بحسب المصادر، هو المسلحون الذين يتواجدون في الأنفاق تحت الأرضية في المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل في رفح. الوسطاء يناقشون مع الأطراف عدة حلول، من بينها أيضًا إمكانية أن يسلم عناصر الإرهاب أسلحتهم ويُنْفَوْا إلى تركيا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع أورد موقع "بوليتيكو" أن إدارة ترامب تخشى انهيار اتفاق إنهاء الحرب بسبب صعوبة تنفيذ العديد من بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها. في اجتماع حضره عدد كبير من المشاركين والذي عُقد في المقر الأميركي بكريات غات، عُرضت مجموعة من الوثائق وعرض تقديمي تحت عنوان "العمل الشاق يبدأ الآن"، تُظهر مجموعة من العقبات التي تعترض الطريق للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

من بين العقبات، طُرحت إمكانية أن "قوة الاستقرار الدولية" قد لا تتمكن من العمل في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أُشير في العرض التقديمي إلى أن الجهة الفلسطينية التي ستدير غزة في المستقبل ستحتاج إلى "دعم طويل الأمد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي". وكتب أنه "من الممكن أن تحتاج قوات الأمن إلى أموال ومشورة لعشرات السنين".