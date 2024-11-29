بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان: هل تستطيع إسرائيل العودة لقتال حزب الله؟

أوضحت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا خلال جلسة الكابينيت التي أقرت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أنه من الناحية القانونية – لا يوقف الحرب ضد حزب الله، حسبما علمت i24NEWS اليوم (الجمعة). وعلم أيضاً أنها أوضحت أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن سيكونان قادرين على إصدار الأمر بالعودة إلى القتال العنيف في لبنان حتى بدون موافقة مجلس الكابينيت".

ونذكركم أن مجلس الكابينيت وافق يوم الاثنين الماضي على اقتراح وقف إطلاق النار في لبنان. وبعد ذلك، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانا مشتركا، قالا فيه إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي. ومنذ ذلك الحين، وقع عدد من الحوادث الأمنية البسيطة في جنوب لبنان، لكن إطلاق النار تجاه إسرائيل توقف تمامًا.