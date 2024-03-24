نائبة الرئيس الأمريكي :"عملية في رفح خطأ كبير ولا تستبعد أن يكون لها عواقب على العلاقات مع إسرائيل"

علقت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس اليوم الأحد على نية إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة "لقد قتل الكثير من الفلسطينيين".

وصرحت هاريس خلال مقابلة صحافية مع "أي بي سي" "لقد كنا واضحين في كل المحادثات وفي كل الطرق الممكنة- أي عملية شاملة في رفح ستكون خطأ كبير". وتابعت هاريس خلال المقابلة مع ’أي بي سي’ :"درست الخرائط، للناس هناك لا يوجد مكان حتى يذهبوا اليه. الدخول الى رفح سيكون خطأ" وأضافت هاريس بأنها "لا تستبعد" بأن يكون للإمكانية عواقب بخصوص علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل في حال دخلت الى رفح.

في غضون ذلك، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبحسب مصادر إسرائيلية، كان محور الحديث بين بايدن ونتنياهو هو العملية العسكرية المخطط لها في رفح. وأعرب بايدن عن خشيته من وقوع أضرار وإصابة واسعة النطاق في صفوف المدنيين، حيث يتواجد في رفح حالياً عدد كبير من سكان غزة الذين تم إجلاؤهم من شمال القطاع.

فأجابه نتنياهو بأن العملية ضرورية لكنها ستنفذ بعد إخلاء السكان المدنيين. كما سعى بايدن إلى زيادة توسيع المساعدات الإنسانية. وذكر البيت الأبيض أن "الرئيس أكد مجددًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما هدف مشترك للقضاء على حماس بالنصر الكامل وضمان أمن إسرائيل وشعبها على المدى الطويل". وناقش الرئيس الأمريكي ونتنياهو الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع المختطفين المتبقين الذين تحتجزهم حماس.