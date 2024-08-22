المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي يهوشاع: الوزير ورئيس هيئة الأركان الأسبق غادي آيزنكوت طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (الخميس) بأن يحل مكان رئيس الموساد ديفيد بارنياع في فريق المفاوضات بزعم أنه "لا يفهم اللغة العربية".

في غضون ذلك، قال مسؤول سياسي، عقب تقرير في صحيفة واشنطن بوست، اليوم إن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يغير موقفه بشأن ضرورة السيطرة والتواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا".

وبالتالي، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي عمل عليها أيضًا رئيس الشاباك رونين بار، سيكون هناك انسحاب جزئي لقوات الجيش الإسرائيلي وإعادة انتشار القوات على طول المحور، والبقاء في مواقع استراتيجية واستخدام الوسائل الإلكترونية فوق وتحت الأرض.