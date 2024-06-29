الولايات المتحدة تدفع نحو حل وسط في نقطة الخلاف الأساسية التي تعرقل إبرام صفقة لوقف إطلاق النار

تعمل الولايات المتحدة هذه الأيام على بلورة صياغة جديدة لإقامة تسوية بين الأطراف الضالعة في محادثات لوقف إطلاق النار في غزة، خاصة فيما يتعلق بالقضية المثيرة للجدل وهي الفترة الانتقالية من المرحلة الأولى من الصفقة إلى المرحلة الثانية والمفاوضات بين الطرفين.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي تجري على أرض الواقع جهود أميركية بالتعاون مع الوسطاء في قطر ومصر لسد الفجوات بشأن المادة الثامنة من مسودة الاتفاق بين إسرائيل وحماس، على ما قالت 3 مصادر للموقع. ووفقا لأحد هذه المصادر فإنه بحال "وافقت حماس على الصياغة الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة فإن ذلك سيجعل من الممكن التوصل إلى اتفاق".

وقالت المصادر إن المسؤولين الأميركيين صاغوا لغة جديدة للمادة الثامنة من أجل سد الفجوة بين إسرائيل وحماس ويضغطون على قطر ومصر للضغط على حماس لقبول الاقتراح الجديد.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لموقع Axios: "تعمل الولايات المتحدة جاهدة لإيجاد صيغة تسمح بالتوصل إلى اتفاق".

وقال مصدر آخر إنه إذا وافقت حماس على اللغة الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة "فسوف تسمح بإتمام الصفقة".

AP Photo/Ohad Zwigenberg

ويتطرق القسم الثامن إلى المفاوضات التي ينبغي أن تجري بين إسرائيل وحماس خلال تنفيذ المرحلة الأولى، فيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة للمرحلة الثانية التي ينبغي أن تشمل "الهدوء المستدام" في غزة.

وقالت المصادر إن حماس تريد أن تركز هذه المحادثات فقط على عدد وهوية الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي أو أسير إسرائيلي على قيد الحياة محتجز في غزة. في المقابل فإن إسرائيل تتمسك بمطلب إثارة نزع سلاح غزة وقضايا أخرى خلال هذه المحادثات.

في الأثناء تواصل إسرائيل تأكيدها على البقاء في محور فيلادلفيا (الحدودي مع مصر) وفي ممر نيتساريم الذي أقامه الجيش الإسرائيلي بغية التحكم في مفاصل قطاع غزة منذ بداية الحرب، كورقة ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق.