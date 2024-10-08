نشر أول: أنفاق جباليا التي قام الجيش الإسرائيلي بتعطيلها عادت إلى العمل

أفاد المراسل العسكري لـi24NEWS، بالعبرية اليوم (الثلاثاء) أن المقاتلين الذين عملوا في قطاع غزة قدموا أدلة على أن الأنفاق التي أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم التعامل بها منذ أكثر من ستة أشهر في جباليا وتم تعطيلها، عادت إلى النشاط الآن ويستخدمها مسلحو حماس خلال القتال.

وشهد المقاتلون أيضًا بأن مسلحي حماس كانوا منظمين جيدًا لدخول القوات الإسرائيلية، وقاموا بتركيب كاميرات وفخخوا المنازل وأغلقوا الأبواب. وأشارت القوات الإسرائيلية إلى أن المسلحين يقاتلون "كما في بداية العملية البرية" (في كمية ومستوى الأسلحة والرغبة في القتال والشجاعة بالاقتراب من القوات). من يقرر منهم الهروب يغادر دون تفتيش وتحت غطاء السكان.