"لن أتنازل عن مبادئي ": استقالة رئيس صندوق غزة الإنساني الذي تدعمه إدارة ترامب

استقال جيك وود، رئيس صندوق غزة الإنساني الذي تدعمه إسرائيل والولايات المتحدة، صباح اليوم (الاثنين) على خلفية برنامج المساعدات لغزة، مدعيا أن "المبادرة لا يمكن تنفيذها دون التخلي عن المبادئ الإنسانية الأساسية".

وأضاف وود: "أنا فخور بما حققناه حتى الآن، من وضع خطة قابلة للتنفيذ لتقديم المساعدات، إلى معالجة المخاوف الأمنية المحيطة بسرقة المساعدات، ودعم جهود المنظمات الإنسانية العاملة في غزة لسنوات، ولكن من الواضح أن هذه الخطة لا يمكن تنفيذها مع الالتزام الكامل بمبادئ الإنسانية والحياد والموضوعية والاستقلال - وهي مبادئ لا يمكنني التخلي عنها".

وتنص الخطة، التي تم إعدادها بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، على إنشاء عدد محدود من مراكز التوزيع في جنوب قطاع غزة، حيث سيتم السماح لممثلي الأسر المختارة بتلقي طرود غذائية داخل مناطق آمنة تديرها شركات أميركية خاصة.

في هذه الأثناء، أعلن صندوق إغاثة غزة، صباح اليوم، لوسائل إعلام عربية، أن المساعدات ستصل إلى مليون فلسطيني بنهاية الأسبوع.