غالانت يهدد من محور نيتسريم:"الإخوة سنوار ليسوا محصنين-سيرتكبون خطأ وسنصل إليهم"

دخل وزير الأمن يوآف غالانت إلى قطاع غزة اليوم (الأحد) وزار محور نيتسريم: "نحن نعمل هنا لتحقيق أهدافنا، ومستعدون لتحريك مركز الثقل شمالا بسرعة. الإخوة السنوار ليسوا محصنين - مثل محمد الضيف و مروان عيسى، سوف يرتكبون الخطأ وسنصل إليهم".

Ariel Harmoni/Ministry of Defense

خلال الزيارة، حضر أيضًا قائد الإقليم الجنوبي الجنرال يارون فينكلمان، وقائد اللواء 252 العقيد يهودا وقادة الفرق العاملة في المنطقة. تلقى الوزير غالانت مراجعة من القادة حول الأنشطة الأخيرة لتوسيع الممر لتأمين القوات والأعمال ضد منظمات الإرهاب لمنفذي هماس في جميع أنحاء مدينة غزة.

وحصل غالانت من القادة على إحاطة حول النشاطات الأخيرة لتوسيع المحور بشأن تأمين القوات، والمداهمات ضد التنظيمات المسلحة في أنحاء مدينة غزة.

وقال وزير الأمن للمقاتلين: "نحن في غزة بحاجة إلى تحقيق هدفينا - القضاء على حماس وإعادة المختطفين، ونحن منخرطون في هذا الشأن بكل ما أوتينا من قوة. وفي نفس الوقت الذي نتناول فيه هذا الموضوع، فإننا ننظر إلى مشهد الحرب برمته، مما يعني أنه بينما تقاتلون هنا في غزة، فإننا نستعد لأي شيء يمكن أن يحدث في الشمال".

"يمكن أن يكون نقل مركز الثقل سريعًا ويمكن أن يشملكم أيضًا، ضمن جدول زمني قصير، ونحن مستعدون لكل هذه الاحتمالات".

واختتم الوزير:"هنا سنواصل الضغط، سنضرب حماس ونقضي عليها، وسنصل إلى محمد السنوار وأيضا يحيى السنوار - إلى كل هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الإرهابيين اللعينين، سنصل، سننفذ مهمتنا".