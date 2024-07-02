بعد رفض طلبه لسنوات: نائب من حزب "عوتسماة يهوديت" يطلب الالتحاق بالجيش الإسرائيلي

يعمل عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية" على إلغاء الإعفاء الممنوح له من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، حتى يتسنى له الالتحاق بالخدمة العسكرية في الأسابيع المقبلة، حسبما أعلن اليوم (الثلاثاء).

وذكر بيان صادر عن سوكوت بأنه توجه قبل شهر لتلقي الاستشارة القانونية من الكنيست لمعرفة الخيارات القانونية المتاحة أمامه عندما يأتي للالتحاق بالخدمة العسكرية. وفي لقاء عقد بينه وبين المستشار القانوني، أوضح له أن طلبه قيد الفحص بغرض إلغاء الإعفاء الذي حصل عليه في الماضي والسماح له بالتجند في الجيش الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية للكنيست..

وذكر البيان أن عضو الكنيست سوكوت لم يتم تجنيده في الجيش الإسرائيلي بسبب الإخلاء من مستوطنات غوش قطيف عام 2005. بعد ذلك، حاول سوكوت إلغاء الإعفاء الممنوح له والتجنيد في الجيش الإسرائيلي، ولكن الجيش الإسرائيلي على مدار سنوات رفض إلغاءه.

وأضاف سوكوت في بيانه :"قوتنا تتمثل بأن كل واحد منا ينظر إلى نفسه ،ويفكرون في ما يمكنهم المساهمة به بشكل أكبر في الجهود المبذولة لهزيمة أعدائنا. بالإضافة إلى عملي كعضو في الكنيست، أنا مهتم أيضًا بالمساهمة في المسار العسكري، الذي لم أتمكن من المشاركة فيه لسنوات. هذه ليست المرة الأولى التي أحاول فيها إلغاء الإعفاء الممنوح لي بعد الطرد من غوش قطيف، ولكنني آمل ألا يأخذ الجيش طلبي باستخفاف هذه المرة ويسمح لي بالخدمة في الجيش".