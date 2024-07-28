تغطية متواصلة|| تأكيد وفاة الطفل جيفارا إبراهيم (10 سنوات) بالهجوم الصاروخي بمجدل شمس ، والكابينيت يخول نتنياهو وغالانت باختيار طبيعة الرد على الهجوم
حزب الله في حالة تأهب قصوى ويخلي منشآت رئيسية تحسبا لتصعيد إسرائيلي، ولاحقا علم أنه أخلى مواقع في سوريا ،البيت الأبيض: "نجري اتصالات مع إسرائيل ولبنان للعمل على حل دبلوماسي"
اليوم الـ 296 من الحرب: يوم بعد الهجوم الدموي في مجدل شمس - ورياح الحرب تهب، إذ تشير التقارير إلى أن حزب الله يستعد لـ"تصعيد إسرائيلي" في الشمال. كما زار رئيس الأركان مكان سقوط الصاروخ في مجدل شمس، حيث قتل12 طفلاً - تم دفنهم اليوم، بمشاركة الآلاف، وقال: "نرفع الاستعداد لتوسيع القتال".
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تأكيد وفاة القتيل الثاني عشر في مجدل شمس - الطفل جيفارا ابراهيم 10 سنوات
الطفل جيفارا إبراهيم، 10 سنوات من مجدل شمس، هو القتيل الثاني عشر في الهجوم الصاروخي في مجدل شمس السبت أمس. وقد تم الإعلان عن اختفائه منذ يوم أمس.
الكابينيت يخول نتنياهو وغالانت باختيار طبيعة الرد على هجوم مجدل شمس
وافق الكابينيت الأمني على تخويل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت اختيار طبيعة الرد على الهجوم المباشر على مجدل شمس. وامتنع الوزيران بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير عن التصويت. وفي نهاية جلسة الكابينيت قالوا في إسرائيل إنه "على الأرجح سيكون هناك رد فعل قوي". وفي المناقشة تم الاستماع إلى مواقف جميع الوزراء.
البيت الأبيض: "نجري اتصالات مع إسرائيل ولبنان للعمل على حل دبلوماسي"
قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تجري مناقشات مستمرة مع نظراء إسرائيليين ولبنانيين منذ الهجوم المروع الذي وقع أمس في شمال إسرائيل والذي قُتل فيه أطفال كانوا يلعبون كرة القدم"، مؤكدة أن "الهجوم". لقد نفذه حزب الله، إنه صاروخهم وأطلق من منطقة يسيطرون عليها". ووفقا لها، "بدأ حزب الله إطلاق النار على إسرائيل في 8 أكتوبر، مدعيا "التضامن مع حماس"، وهي منظمة إرهابية أخرى تدعمها إيران. إن دعمنا لأمن إسرائيل محصن وثابت في مواجهة جميع التهديدات التي تدعمها إيران. والولايات المتحدة والعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق ينهي جميع الهجمات مرة واحدة وإلى الأبد".
تقرير: استعداداً للرد الإسرائيلي – قام حزب الله أيضاً بتطهير مواقعه في سوريا
أفاد المركز السوري لمراقبة حقوق الإنسان، وهو منظمة معارضة لنظام الأسد تعمل من لندن، أن الجماعات الموالية لإيران وحزب الله أخلت مواقعها في جنوب دمشق والقنيطرة والقلمون الغربي “تحسبا لأي هجوم إسرائيلي محتمل في سوريا." وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز للأنباء إن حزب الله في "حالة تأهب قصوى" وأن المنظمة الإرهابية أخلت "المنشآت المركزية" في شرق لبنان وجنوبه استعدادا لاحتمال "التصعيد الإسرائيلي".
بريطانيا تدين مجزرة مجدل شمس: "خوف عميق من التصعيد"
أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الهجوم على مجدل شمس والذي أدى إلى مقتل 12 طفلاً ومراهقًا، وأعرب عن "قلقه العميق إزاء التصعيد وزعزعة الاستقرار". وأضاف لامي في منشور نشره على موقع X: "كنا واضحين بشأن ضرورة وقف حزب الله للهجمات".
تقرير: "مباحثات تهدف إلى منع إسرائيل من مهاجمة المدن الكبرى في لبنان - بما فيها بيروت"
أفادت شبكة LBCI اللبنانية عن مصادر في واشنطن وبيروت أن “الهجوم الإسرائيلي في لبنان قد تقرر، والعمل جار الآن على حصره من حيث الحجم والموقع وتجنب المدن الكبيرة والمزدحمة - بما فيها بيروت – حتى لا يتم جر حزب الله إلى رد كبير".
لأول مرة منذ نفي إطلاق النار على مجدل شمس: حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق النار على إسرائيل
أعلن حزب الله للمرة الأولى مسؤوليته عن إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وبحسب حزب الله، فقد أطلق النار "على جنود في المنارة رداً على الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان". وهذا هو أول اعلان لحزب الله لتحمله المسؤولية منذ أن نشر الليلة الماضية نفيه إطلاق الصاروخ الذي أصاب مجدل شمس.
رئيس الأركان الإسرائيلي يوافق على خطط لمنطقة الشمال غالانت: "حزب الله أطلق النار وسيدفع الثمن"
قام رئيس الأركان هيرتسي هاليفي حاليًا بتقييم الوضع والموافقة على الخطط للمنطقة الشمالية مع نائب رئيس هيئة الأركان، وقائد القيادة الشمالية، ورئيس شعبة الاستخبارات، ورئيس شعبة العمليات، وقائد القوات الجوية. القوة وقادة آخرون في منتدى هيئة الأركان العامة .في الوقت نفسه، ذكر مكتب وزير الأمن يوآف غالانت أنه خلال تقييم الوضع في القيادة الشمالية، عُرضت عليه خيارات العمل ضد حزب الله، بعد هجوم مجدل شمس. ولن يتطهر حزب الله من هذه الحادثة حتى مع نفيه السخيف. لقد أطلق النار، وسيتحمل الثمن، وسيدفع ثمنا باهظا لأفعاله".
نتنياهو يصل إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن ينعقد الكابينيت قريبا
قال ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي وصل إلى إسرائيل، إن "رئيس الحكومة في طريقه الآن إلى مقر وزير الأمن لتقييم الوضع الأمني ومناقشة تشكيل الحكومة السياسية والأمنية".
تقرير: حزب الله في حالة تأهب قصوى ويخلي منشآت رئيسية تحسبا لـ "التصعيد الإسرائيلي"
قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز للأنباء إن حزب الله في حالة تأهب قصوى بعد إطلاق الصواريخ على الجولان والذي تتهمه إسرائيل بإطلاقها في حين ينفي حزب الله تورطه، والذي أدى إلى مقتل 12 طفلاً وصبياً في مجدل شمس. وبحسب التقرير، أخلى حزب الله منشآت مركزية في شرق لبنان وجنوبه، تحسبا لاحتمال "التصعيد الإسرائيلي".