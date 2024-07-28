تغطية متواصلة|| تأكيد وفاة الطفل جيفارا إبراهيم (10 سنوات) بالهجوم الصاروخي بمجدل شمس ، والكابينيت يخول نتنياهو وغالانت باختيار طبيعة الرد على الهجوم

البيت الأبيض: "نجري اتصالات مع إسرائيل ولبنان للعمل على حل دبلوماسي"

قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تجري مناقشات مستمرة مع نظراء إسرائيليين ولبنانيين منذ الهجوم المروع الذي وقع أمس في شمال إسرائيل والذي قُتل فيه أطفال كانوا يلعبون كرة القدم"، مؤكدة أن "الهجوم". لقد نفذه حزب الله، إنه صاروخهم وأطلق من منطقة يسيطرون عليها". ووفقا لها، "بدأ حزب الله إطلاق النار على إسرائيل في 8 أكتوبر، مدعيا "التضامن مع حماس"، وهي منظمة إرهابية أخرى تدعمها إيران. إن دعمنا لأمن إسرائيل محصن وثابت في مواجهة جميع التهديدات التي تدعمها إيران. والولايات المتحدة والعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق ينهي جميع الهجمات مرة واحدة وإلى الأبد".