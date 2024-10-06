تغطية متواصلة|| رشقات صاروخية تجاه كرمئيل: رصد أكثير من 20 قذيفة
وأفادت وسائل الإعلام في إيران بإلغاء جميع الرحلات الجوية في البلاد – ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا. • نتنياهو على الحدود الشمالية: "في الـ 12 شهرا الماضية غيرنا الواقع جذريا"
اليوم الـ 366 للحرب: أفادت وسائل الإعلام في إيران، اليوم (الأحد)، بإلغاء جميع الرحلات الجوية في البلاد - ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا. استهدفت معالوت-ترشيحا بصورة مباشرة خلال الرشقة الصاروخية على المنطقة، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمقاتلي الفرقة 36 على الحدود اللبنانية: "قبل عام تعرضنا لضربة مروعة. في الأشهر الـ 12 الماضية، نقوم بتغيير الواقع جذريا"
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مراسلنا نقلا عن مصادر: داعش ينفذ هجوم ضد حزب الله في سوريا وأنباء عن مقتل 35 عنصرا
غالانت: الكابينيت لم يتحدث عن المختطفين منذ اسبوعين
التقى وزير الأمن يوآف غالانت مع أهالي المختطفين مساء اليوم في ساحة المختطفين في تل أبيب، قبل فعالية "صالون الغلاف" الذي أقيم لإحياء ذكرى 7 تشرين الأول، واعترف لهم أن "الكابينيت لم يتحدث عن المختطفين لمدة اسبوعين." وسأله الأهالي إذا كانت العودة إلى شمال القطاع لا تشكل خطرا على المختطفين، فأجاب أن الجيش يضع المختطفين في أمام أعينه، لكن "لا تعرف أبدا ما لا تعرفه".
لبنان: 6 قتلى في هجوم جنوب بيروت
أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل ستة أشخاص وإصابة 13 آخرين في هجوم ببلدة كيفون جنوب بيروت
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان الضاحية: "أنتم قريبون من أهداف حزب الله، أخلوا منازلكم"
أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية المقدم أفيحاي أدرعي، تحذيرا لسكان الضاحية في بيروت، ودعاهم إلى مغادرة المكان: "يا سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، برج البراجنة وحدث - أنتم متواجدون بالقرب من البنية التحتية لحزب الله، والجيش الإسرائيلي سيتحرك ضدهم قريبًا، ومن أجل سلامتكم وسلامة أفراد عائلتك، يجب عليك إخلاء المكان على الفور، والبقاء على بعد 500 متر على الأقل".
مصادر في إيران: لم نسمع من قائد فيلق القدس منذ الهجوم الذي وقع في بيروت الأسبوع الماضي
قال مسؤولان إيرانيان كبيران لرويترز إنهما لم يسمعا أي شيء من قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قآاني، منذ الهجوم الذي وقع في بيروت وأدى إلى مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وكان قآاني في لبنان وقت الهجوم.