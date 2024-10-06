تغطية متواصلة|| رشقات صاروخية تجاه كرمئيل: رصد أكثير من 20 قذيفة

اليوم الـ 366 للحرب: أفادت وسائل الإعلام في إيران، اليوم (الأحد)، بإلغاء جميع الرحلات الجوية في البلاد - ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا. استهدفت معالوت-ترشيحا بصورة مباشرة خلال الرشقة الصاروخية على المنطقة، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمقاتلي الفرقة 36 على الحدود اللبنانية: "قبل عام تعرضنا لضربة مروعة. في الأشهر الـ 12 الماضية، نقوم بتغيير الواقع جذريا"

يمكنكم الإطلاع على المدونة السابقة من خلال الرابط التالي