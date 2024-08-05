لم يظهر باليوم الـ300 للحرب: تساؤلات حول اختفاء أبو عبيدة وعدم ظهوره منذ حوالي شهر

يعتبر من أبرز شخصيات حماس، وأحد رموز الحركة، لكنه منذ شهر لا أحد يعرف ما حدث لأبي عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس. مراسل الشؤون العسكرية بقناتنا العبرية يانون شالوم يتاح، يشرح الخلفية من تزايد التقارير التي تفيد بأن أبو عبيدة قد يكون قُتل في غارة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووفقا للمراسل العسكري :"يعتبر أبو عبيدة أحد الشخصيات البارزة في العالم العربي، ويتم تداول أخبار وإشاعات بمواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاءه منذ فترة من الظهور أمام الجمهور، وطرحت التساؤلات وتزايدت حول أسباب اختفاءه على وجه الخصوص في اليوم الـ300 من الحرب، حيث أنه في اليوم 100 أصدر بيانا شدد فيه على موقف حماس وكذلك في اليوم الـ200 وحتى أنه كانت بذلك هناك رشقات صاروخية مكثفة".

وتابع :"ظهر أبو عبيدة للمرة الأخيرة قبل شهر تقريبا من خلال رسالة مسجلة من غير الواضح متى سجلت، لكنه اختفى في اليوم الـ300 من الحرب، حتى أنه في ذلك اليوم لم يتم إطلاق قذائف تجاه القوات الإسرائيلية". وقال يانون إنه أجرى محادثات مع القوات الإسرائيلية باليوم الـ300 "وأبلغونني أنه كان لديهم يوم هادئ بصورة مفاجئة، وإنهم كانوا بجاهزية تامة، لكن لم يحدث أي شيء، كذلك لم يظهر أبو عبيدة بعد اعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل محمد الضيف".