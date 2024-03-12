أفادت تقارير لقناة العربية بموافقة حماس على نسخة معدلة من اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمته الولايات المتحدة. وكشف مصدر داخل الحركة في غزة عن هذا التطور يوم الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن ممثلي حماس يستعدون للسفر إلى القاهرة لإجراء مزيد من المناقشات لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المقترح.

ويتضمن الاقتراح المعدل، وفق المصدر، عروضا تتعلق بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس والمسلحون الفلسطينيون. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتضمن عودة تدريجية لسكان غزة إلى منازلهم، مما يشير إلى خطوة محتملة نحو وقف التصعيد في الصراع.

وتأتي هذه الأخبار وسط مفاوضات مستمرة بين إسرائيل وحماس، حيث ورد أن إسرائيل قبلت شروط وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع. وفي المقابل، من المتوقع أن تطلق حماس سراح جزء من الرهائن الذين احتجزتهم منذ هجوم 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

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ومع ذلك، أكدت حماس على تفضيلها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار من شأنه أن ينهي الأعمال العدائية ويستلزم انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وتتردد الجماعة في الموافقة على هدنة مؤقتة أخرى.

وبموجب الاقتراح الأخير، عرضت إسرائيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين بنسبة عشرة إلى واحد مقابل كل رهينة تفرج عنها حماس. ومن الجدير بالذكر أن حماس احتجزت أكثر من 200 رهينة خلال هجوم 7 أكتوبر.

خلال وقف إطلاق النار السابق في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت حماس سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية وأجنبية مقابل إطلاق سراح حوالي 240 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا من قبل إسرائيل.