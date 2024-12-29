مراقبة القادة والمجندين للموساد الذين بنوا منشآت سرية: كشف حجم التجسس داخل حزب الله

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الأحد)، تحقيقا شاملا يكشف حجم التجسس الإسرائيلي داخل حزب الله وكيفية القيام به، منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، تمهيدا لحرب شاملة. ومن بين أمور أخرى، يصف التحقيق عملية تم فيها زرع أجهزة تتبع على صواريخ فجر التابعة لحزب الله. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لم يكن يعتقد أن إسرائيل ستغتاله، ولم يدرك أن وكالات التجسس الإسرائيلية كانت تتابع كل تحركاته منذ سنوات.

ويستند تحقيق صحيفة نيويورك تايمز إلى مقابلات مع أكثر من عشرين من كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين الحاليين والسابقين، الذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم لمناقشة العمليات السرية. وتدعي أن العمليات السرية التي قامت بها إسرائيل ضد حزب الله منذ حرب لبنان الثانية شكلت الأساس للنهج الإسرائيلي الأخير في الرد على حزب الله.

وهكذا، أوضحت الصحيفة الأمريكية كيف تم في إحدى العمليات زرع أجهزة تتبع على صواريخ فجر التابعة لحزب الله، والتي زودت إسرائيل بمعلومات عن أسلحة مخبأة داخل قواعد عسكرية سرية، ومنشآت تخزين مدنية ومنازل خاصة، وفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين سابقين. وفي حرب 2006، قصف الطيران الإسرائيلي المواقع ودمر الصواريخ.

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ومع إعادة بناء حزب الله في نهاية الحرب، قام الموساد بتوسيع شبكة من المصادر البشرية داخل المنظمة. وهكذا، تم تجنيد أشخاص في لبنان لمساعدة حزب الله في بناء منشآت سرية بعد الحرب. قامت مصادر الموساد بتزويد إسرائيل بمعلومات حول أماكن الاختباء وساعدت في تعقبهم. بالإضافة إلى ذلك، على مر السنين، قامت إسرائيل بشكل عام بتبادل المعلومات الاستخبارية حول حزب الله مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين. كما قامت إسرائيل بتجنيد أشخاص لزرع أجهزة تنصت في مخابئ حزب الله، وكانت لهم تقريبا شفافية متواصلة لتحركات قادة التنظيم.

وجاءت لحظة مهمة في عام 2012، عندما حصلت الوحدة 8200 على قدر كبير من المعلومات حول أماكن وجود قادة حزب الله، ومخابئهم، وبطاريات الصواريخ والقذائف التابعة للحزب. وزار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مقر الوحدة 8200 في تل أبيب بعد وقت قصير من العملية للحصول على المعلومات. وخلال الزيارة، قدم رئيس الوحدة 8200 عرضا للمعلومات التي حصل عليها، وقال لنتنياهو: "الآن يمكنك مهاجمة إيران"، لكن ذلك لم يحدث.

خلال السنوات التالية، عملت وكالات التجسس الإسرائيلية على تحسين المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها من العملية السابقة لإنتاج معلومات يمكن استخدامها في حالة نشوب حرب مع حزب الله. ووفقاً لمسؤولين أمنيين إسرائيليين مطلعين على المعلومات الاستخبارية، عندما انتهت حرب عام 2006، كان لدى إسرائيل "ملفات هدف" لما يقل قليلاً عن 200 من قادة حزب الله ونشطاءه ومخابئ الأسلحة ومواقع الصواريخ. وحتى بدأت إسرائيل هجمات واسعة النطاق في البلاد في سبتمبر/أيلول من هذا العام، كان عددها عشرات الآلاف.

كما تم عرض تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في طريقها إلى عملية أجهزة اتصال حزب الله في سبتمبر/ايلول. وهكذا، بدأت إسرائيل في إنتاج نسخها الخاصة من الأجهزة مع تعديلات طفيفة، بما في ذلك تعبئة المتفجرات في بطارياتها، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون حاليون وسابقون. وصلت النسخ الأولى المصنوعة في إسرائيل إلى لبنان في عام 2015 - وتم إرسال أكثر من 15 ألف نسخة منها في النهاية. وفي عام 2018، صاغ ضابط استخبارات في الموساد خطة لاستخدام تقنية مماثلة لزرع مادة متفجرة في بطارية البيجر. قام قادة المخابرات بفحص الخطة، لكنهم قرروا أن استخدام حزب الله لأجهزة الاتصال لم يكن واسع النطاق بما فيه الكفاية وتم وضع الخطة على الرف.

وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، أدت قدرة إسرائيل المتزايدة على اختراق الهواتف المحمولة إلى جعل حزب الله وإيران وحلفائهم يشعرون بالقلق بشكل متزايد من استخدام الهواتف الذكية. وساعد ضباط من الوحدة 8200 في إثارة الخوف، باستخدام روبوتات وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تقارير إخبارية باللغة العربية حول قدرة إسرائيل على اختراق الهواتف. وبسبب قلقها من خطورة الهواتف الذكية، قررت قيادة حزب الله التوسع في استخدام أجهزة الاستدعاء. وسمحت لهم هذه الأجهزة بإرسال رسائل إلى المقاتلين، لكنها لم تكشف عن بيانات الموقع ولم يكن لديهم كاميرات وميكروفونات يمكن اختراقها.

وفي مايو/ايار 2022، تم تسجيل شركة تدعى BAC Consulting في بودابست. وبعد شهر، تم تسجيل شركة اسمها "Norta Global Ltd" في صوفيا ببلغاريا، على اسم مواطن نرويجي يدعى "رينسون خوسيه". اشترت شركة BAC Consulting اتفاقية ترخيص من شركة Gold Apollo لتصنيع طراز جديد من أجهزة البيجر يعرف باسم AR-924 Rugged. لقد كان أكبر حجمًا من أجهزة البيجر الموجودة في Gold Apollo، ولكن تم الترويج له على أنه مقاوم للماء وبعمر بطارية أطول من الأجهزة المنافسة.

وأشرف الموساد على إنتاج أجهزة الاتصال في إسرائيل، بحسب مسؤولين إسرائيليين. ومن خلال العمل من خلال وسطاء، بدأ عملاء الموساد في تسويق أجهزة البيجر لمشتري حزب الله وعرضوا سعرًا مخفضًا للمشتريات بالجملة. وقدم الموساد الجهاز، الذي لا يحتوي على متفجرات مخبأة، لنتنياهو خلال اجتماع في مارس/آذار 2023. وكان رئيس الوزراء متشككًا بشأن صمودها، وسأل رئيس الموساد ديدي بارنياع عن مدى سهولة كسرها. وأكد له بارنيع أنهم أقوياء. وقال شهود عيان لصحيفة نيويورك تايمز إن نتنياهو لم يقتنع، ووقف فجأة وألقى الجهاز على جدار مكتبه. تصدع الجدار، لكن جهاز الاتصال لم يتشقق. أرسلت شركة الواجهة التابعة للموساد الدفعة الأولى من طلبيات أجهزة الاتصال إلى حزب الله في ذلك الخريف.

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والآن، خلصت تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن إعادة بناء التنظيم بعد وفاة نصر الله وكبار قادته سوف يستغرق سنوات، وربما أكثر من عقد من الزمن، لأن مجموعة القادة الذين يتولون المسؤولية الآن يتمتعون بخبرة قتالية أقل بكثير من خبرة الجيل السابق.