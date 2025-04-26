إسرائيل تدرس إقامة منطقة إنسانية في رفح جنوب القطاع

في إطار الاستعدادات للواقع الجديد في قطاع غزة، تدرس إسرائيل إمكانية إقامة منطقة إنسانية في رفح جنوب قطاع غزة، في رفح – ونشر هذا لأول مرة مساء السبت في قناة i24NEWS العبرية وتتركز الخطوة على استغلال المنطقة الواقعة بين محور موراج ومعبر كرم أبو سالم لتمكين توزيع المساعدات الإنسانية على سكان المنطقة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه الخطوة ستتطلب من إسرائيل ضمان حراسة إسرائيلية على الأقل، ولكن المساعدات نفسها يمكن أن تمر عن طريق جهات دولية، مما يخفف العبء والمخاطر في قطاع غزة. ولا تزال هذه الخطوة في مرحلة الفحص الأولي وسوف تتطلب موافقة رسمية لمواصلة التخطيط والتنفيذ.