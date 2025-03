هل يوجد دور لحركة فتح بتأجيجها؟||استعدادات لتظاهرات ضد حماس في أنحاء غزة

تتواصل الاستعدادات للتظاهرات المناهضة لحركة حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة اليوم (الأربعاء). حيث من المخطط إجراء تسعة مظاهرات في جميع أنحاء غزة ضد حماس اليوم.

اندلعت أمس أعمال شغب في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو المكان الذي اعتاد الجيش الإسرائيلي (ولا يزال يعمل فيه) بقوة. وفي غضون ذلك أحرق المتظاهرون الإطارات في جباليا، وتوجهوا مباشرة نحو الكاميرا وتحدثوا عن إسقاط حكومة حماس. وخاطب أحد قادة الاحتجاج في بيت لاهيا حماس قائلاً: "لن نتسامح مع حكومة مستبدة لا تهتم بمصير الشعب. نعم للسلام، لا للحرب".

وتعمل حركة فتح على إشعال الأحداث ونشرت قنوات موالية لحركة فتح الليلة دعوات لموجة إضافية من المظاهرات الأربعاء، تنطلق الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم.

كيف تمت تغطية التظاهرات على القنوات العربية؟

وصورت قناة الجزيرة الحدث على أنه مظاهرات تطالب بإنهاء "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة من جانب إسرائيل. وأضافوا في وقت لاحق أن هناك دعوات لحماس لوقف الحرب.

وتجاهلت وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب"، التابعة لحركة حماس، وجود المظاهرات أمس، إلا أنها بدأت صباح اليوم حملة دعائية تهدف إلى ربط المظاهرات بإسرائيل. ومن بين الأشياء المنشورة إعلانات مع التعليق: "حافظوا على أنفسكم من دعاية القاتل المجرم التي تحاول إقناعكم بكذبة أنكم مسؤولون عن قتل أطفالكم وعائلاتكم".

أحد مخاتير بيت لاهيا، هشام البراوي، في مقابلة مع قناة "الحدث" أمس، قال: "حماس جزء منا، هم شعبنا - لكننا نتحدث عن واقع. والواقع الذي نتحدث عنه هو أن حماس في السلطة منذ 18 عاماً. ماذا فعلوا خلال هذه الفترة؟ هناك حرب منذ 3 سنوات، والناس ماتت، وهناك أكثر من 120 ألف مصاب، و60 ألف قتيل وغزة مدمرة".

لقد أشعلت القنوات الموالية لحركة فتح الاحتجاجات، ورفع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية رؤوسهم وتحدثوا بفخر. وفي مقابلة مع التلفزيون السعودي، دعا محمود الهباش، كبير مستشاري أبو مازن، حماس إلى تسليم السلطة. وقال "هذه الحرب أوصلتنا إلى النقطة التي لا يأمل فيها الناس سوى السلام. الحل والصوت الذي يرفعه الناس هو أن قطاع غزة سيعود إلى ما كان عليه قبل 18 عاما".