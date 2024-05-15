وفاة موظف شركة مقاولات أمنية أثناء مهمة في غزة جراء إصابته بانفجار عبوة ناسفة

صرح مستشفى بلينسون اليوم الأربعاء أن الأطباء اضطروا إلى الإعلان عن وفاة ليرون يتسحاك (30 عاما) من بيتاح تكفا وسط البلاد، بعد أن كافحوا لإنقاذ حياته خلال اليومين الماضيين.

عمل ليرون موظفا في شركة مقاولات تابعة لوزارة الأمن وأصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة. وقال المستشفى إن ليرون ترك وراءه والدين وأخا وأختا وخطيبته ألموغ، وكان من المفترض أن يتزوجا خلال أسبوعين.

وأفاد الناطق باسم المستشفى أنه تم خلال النهار نقل جريحين إلى بلينسون بواسطة مروحية من مناطق القتال وحالة أحدهما خطيرة والثاني متوسطة.

ويتلقى العلاج في بلنسون 22 جريحا: 4 في حالة خطيرة و10 في حالة متوسطة و8 في حالة طفيفة.