توثيق حصري: سقوط القذيفة الذي أطلقت من غزة وسقطت بالقرب من شواطئ تل أبيب
الهلع الذي عاشه سكان المنطقة على ما يبدو لن ينسى لفترة طويلة * بعد يوم من الانفجار الذي هز المنطقة i24NEWS تنشر التوثيق الأول للحدث الذي انتهى لحسن الحظ بدون إصابات، شاهدوا
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سحابة دخان في وسط البحر: توثيق حصري لسقوط القذيفة التي أطلقت الثلاثاء من خان يونس وانفجرت قرب ساحل وسط إسرائيل، نُشر مساء اليوم (الأربعاء) بالنشرة الإخبارية باللغة العبرية.
وكما أفيد فقد سُمعت بعد ظهر الثلاثاء أصداء الانفجارات في جميع أنحاء منطقة غوش دان وسط إسرائيل وأثارت حالة من الذعر الشديد. وبعد دقائق، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من منطقة خان يونس، ولم يتم إطلاق أي تحذير - كجزء من السياسة.
وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس في وقت لاحق مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ.
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