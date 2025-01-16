سيستمر شهرًا ونصف: الجدول الزمني الكامل لاتفاق الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار

في ظل التوصل إلى اتفاقات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن، نُشر اليوم (الخميس) الجدول الزمني للمرحلة الأولى من الصفقة. وبموجب مسودة الاتفاق، من المتوقع أن يتم إطلاق سراح 33 مختطفًا في غزة عدة مرات خلال 42 يومًا.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق سراح الرهائن الثلاثة في اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق، والذي من المتوقع أن يبدأ خلال الأيام المقبلة. في اليوم السابع، سيتم إطلاق سراح أربعة، وبعد أسبوع سيتم إطلاق ثلاثة آخرين، وفي اليوم الحادي والعشرين ثلاثة آخرين، وفي اليوم الثامن والعشرين ثلاثة آخرين، وفي اليوم الخامس والثلاثين، سيتم إطلاق ثلاثة آخرين. وأخيراً، سيتم في الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى من الصفقة إطلاق سراح 14 آخرين، في المجمل، سيتم إطلاق سراح 33 من أصل 98 مختطفاً ما زالوا محتجزين في غزة، في حين لا يُعرف عدد الذين على قيد الحياة.

ومن بين المفرج عنهم الجنديات الخمس في أبراج المراقبة وأفراد عائلة بيبس - الأب جوردان وزوجته شيري والطفلان أرييل وكفير، الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الثاني في الأسر.