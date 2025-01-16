سيستمر شهرًا ونصف: الجدول الزمني الكامل لاتفاق الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار

وفقًا لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الـ 33 في غزة، من المتوقع أن يعود ثلاثة أسرى إلى إسرائيل كل أسبوع.

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وقفة احتجاجية لعودة المختطفين من غزة قرب قاعدة الكرياة في تل أبيب 24/8/2019
وقفة احتجاجية لعودة المختطفين من غزة قرب قاعدة الكرياة في تل أبيب 24/8/2019Avshalom Sassoni/Flash90

في ظل التوصل إلى اتفاقات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن، نُشر اليوم (الخميس) الجدول الزمني للمرحلة الأولى من الصفقة. وبموجب مسودة الاتفاق، من المتوقع أن يتم إطلاق سراح 33 مختطفًا في غزة عدة مرات خلال 42 يومًا.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق سراح الرهائن الثلاثة في اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق، والذي من المتوقع أن يبدأ خلال الأيام المقبلة. في اليوم السابع، سيتم إطلاق سراح أربعة، وبعد أسبوع سيتم إطلاق ثلاثة آخرين، وفي اليوم الحادي والعشرين ثلاثة آخرين، وفي اليوم الثامن والعشرين ثلاثة آخرين، وفي اليوم الخامس والثلاثين، سيتم إطلاق ثلاثة آخرين. وأخيراً، سيتم في الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى من الصفقة إطلاق سراح 14 آخرين، في المجمل، سيتم إطلاق سراح 33 من أصل 98 مختطفاً ما زالوا محتجزين في غزة، في حين لا يُعرف عدد الذين على قيد الحياة.

ومن بين المفرج عنهم الجنديات الخمس في أبراج المراقبة وأفراد عائلة بيبس - الأب جوردان وزوجته شيري والطفلان أرييل وكفير، الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الثاني في الأسر.

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