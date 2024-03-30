رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في "الشفاء": "هذه العملية حققت أهدافها وهي مستمرة حتى نعلن عن انتهائها"

وصل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي أمس (الجمعة) إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة، حيث لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية المشتملة على اعتقال مسلحين فضلا عن القضاء على ناشطين كبار في الحركة أبرزهم زكريا نجيب الذي ساعد في اختطاف الجندي نحشون واكسمان عام 1994 وتم إطلاق سراحه وطرده إلى تركيا في إطار صفقة شاليط.

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كما أجرى هليفي تقييما مع قائد القيادة الجنوبية، العقيد يارون فينكلمان، قائد الفرقة 162، والمقدم إيتسيك كوهين، قائد القوة الخاصة شييطت 13، والمقدم أ، وقادة آخرين حيث قال: "كانت هذه عملية ناجحة جدا جدا استغرقت أسبوعين وتم وضع خطوطها وتنفيذها خلال الحرب وهو أمر معقد للغاية".

وتابع رئيس الأركان: "الإنجازات عالية جدًا، تم تحقيق فكرة ماكرة مثيرة للإعجاب للغاية، ومررنا رسالة مهمة جدًا جدًا هنا، مفادها أن المستشفى ليس مكانًا آمنًا. نحن نبذل قصارى جهدنا حتى لا نؤذي المرضى، ولا نؤذي الفرق الطبية، بالمناسبة، حقيقة أن هذه العملية لم يصب فيها أي فرد من الطاقم الطبي، ولا يوجد مرضى مصابون، فيما تم القضاء على الكثير من الإرهابيين وتم اعتقال العديد غيرهم يدل على مستوى قتالي رفيع جدًا جدًا".

وأكد هليفي أن هذه العملية لم تنته بعد، لقد حققت هذه العملية هدفها على مستوى عالٍ جدًا وتستمر هذه العملية بشكل كامل حتى يتم الإعلان عن أننا انتهينا".