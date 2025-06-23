تقرير في وول ستريت جورنال: إسرائيل ترغب في إنهاء الحرب مع إيران قريباً

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الاثنين) نقلا عن مصادر إسرائيلية وعربية أن إسرائيل مهتمة بإنهاء الحرب في إيران قريبا، مستغلة الهجوم الأميركي على المواقع النووية الرئيسية في الجمهورية الإسلامية.

تتوقع إسرائيل الانتهاء من قائمة أهدافها العسكرية في إيران خلال الأيام المقبلة. ومع ذلك، لا يزال الوضع متقلبًا، وسيعتمد الكثير على رد إيران على الضربات. في غضون ذلك، أبلغت الولايات المتحدة مسؤولين عربًا في المنطقة أن إسرائيل تسعى لإنهاء الحرب قريبًا، وطلبت إيصال هذه الرسالة إلى إيران.

ومع ذلك، صرّحت إيران بأنها غير مستعدة للتراجع بعد، إذ تشعر بأنها ملزمة بالرد على الهجوم الأمريكي على مواقعها النووية، وفقًا للمسؤولين.

ساهمت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان في تقريب إسرائيل من هدفها المتمثل في تدمير القدرات النووية الإيرانية. وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أنهم يأملون الآن أن تجلس إيران على طاولة المفاوضات وتوافق على إنهاء برنامجها للتخصيب النووي. إضافةً إلى ذلك، فإن إسرائيل مستعدة لاستخدام سلاحها الجوي لمهاجمة إيران مستقبلاً إذا رأت أنها تحاول التعافي. إذا استمرت إيران في مهاجمة إسرائيل بعد أن أنهت ضرب أهدافها، فستواصل إسرائيل القتال أيضًا. وصرح مسؤول إسرائيلي: "إذا هاجموا، فسنهاجم".