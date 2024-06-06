السنوار يشترط مقابل الموافقة على الصفقة التنازل عن مطالبة حماس بنزع سلاحها

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس نقلا عن دبلوماسيين أميركيين أن يحيى السنوار زعيم حماس في قطاع غزة أبلغ الوسطاء في مصر وقطر أنه على استعداد للقبول بالصفقة الهادفة إلى الإفراج عن المعتقلين بحال التزمت إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار فضلا عن عدم مطالبته بنزع سلاحه.

من جهة أخرى كشفت قناة كان 11 التابعة لهيئة البث الرسمية مساء اليوم عن أن إسرائيل أوضحت للوسطاء أنها تنتظر رد حماس الرسمي بالنسبة للصفقة في موعد أقصاه يوم السبت وهو ما يتزامن مع المهلة التحذيرية التي أطلقها بيني غانتس بالانسحاب من الحكومة بحال لم تلب الأخيرة شروطه المتعلقة بوضع خطة عمل شاملة.

وأوضح غانتس أن الخطة يجب أن تتضمن ستة أهداف رئيسية: إعادة المختطفين، حل حماس ونزع سلاح القطاع، تحديد بديل للحكم، إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر، تعزيز التطبيع، واعتماد مخطط الخدمة الإسرائيلية.

وتذهب بعض التقديرات إلى القول بأن غانتس وباقي أعضاء كتلته سينسحبون من الحكومة في الموعد المحدد أي في الثامن من حزيران دون أن يتكلفوا عناء الانتظار إلى حين وصول رد حماس الرسمي الذي يُعتقد أنه سيكون مشروطا وغير حاسم.

وفي الوقت نفسه، هناك ضغوط شديدة من قطر ومصر على حماس، ومن الولايات المتحدة على إسرائيل. وقد يؤثر رد حماس على قرار معسكر الدولة بالانسحاب من الحكومة. ويقدر الائتلاف أن فرص انسحاب معسكر الدولة من الحكومة تتزايد.

ووفقا للنشر في هيئة البث الرسمية فإن الولايات المتحدة ليست معنية بخروج غانتس من حكومة نتنياهو لا سيما أن دخوله مجلس الحرب المصغر في بداية الحرب أكسب الحكومة شرعية على الصعيد الداخلي والخارجي.

وأشار تقرير انفردت به النشرة المسائية كان الخميس إلى أن الأميركيين أعربوا عن قلقهم من انسحابه المقرر في هذا الوقت. ووفقا للتقرير فقد تم الاتصال بالوزير غانتس قبل عدة أيام في محاولة لثنيه عن قراره الانسحاب من الحكومة أو على الأقل تأخيره في ضوء المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق.