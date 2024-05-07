تقرير: "العملية المحدودة" في رفح تهدف إلى الضغط على حماس لقبول الصفقة"

شهدت الساعات القليلة الماضية، اليوم الثلاثاء، تطورا غير مسبوق بإعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجانب الداخلي من معبر رفح الحدودي مع مصر. وشارك في العملية سلاح الطيران الإسرائيلي والمدفعية ودخلت الدبابات محيط المعبر وتم رفع العلم الإسرائيلي وسقط في العملية نحو 20 شرطيا تابعا لحماس في عملية وصفها مسؤولون بالمحدودة.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن شبكة سي إن إن ما قاله مصدر مطلع على الخطط الإسرائيلية من تقديرات تفيد بأن "العملية المحدودة في رفح تهدف إلى الضغط على حماس، حتى توافق على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، ويكون هناك هدوء في القتال". وأضاف: "أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بخططها لإخلاء المناطق الشرقية من رفح والعمل هناك، حتى قبل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو أمس".

وأضاف التقرير أن الفرقة 162، واللواء 401، ولواء جفعاتي ووحدات أخرى خرجت الليلة لشن هجوم بري في رفح سجل تفوقا واضحا للجانب الإسرائيلي. وأفادت تقارير فلسطينية بأن الدبابات الإسرائيلية دخلت مشارف مدينة رفح، وتحركت بموازاة محور فيلادلفيا، ووصلت إلى المعبر الحدودي بين غزة ومصر من جهة غزة.

IDF Spokesperson

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي عمم مناشير على سكان رفح قبل ساعات من العملية الليلية، أنذرت بضرورة إخلاء مناطق محددة في رفح وبدأ في إجلاء السكان من الأحياء الشرقية لرفح باتجاه المناطق الإنسانية القريبة من البحر، وتم بالفعل إجلاء عشرات الآلاف من سكان غزة وسط مخاوف من تفاقم الوضع في مدينة تكتظ بما يزيد عن مليون ونصف من السكان والنازحين.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنه على الرغم من قلق الولايات المتحدة بشأن الهجمات الإسرائيلية في رفح، إلا أنه لا يبدو أنها عملية عسكرية كبيرة. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمعروف بموقفه المناوئ لاستمرار القتال في غزة فقد قال إن العملية البرية في رفح ستكون "أمرا لا يطاق".

ووصف وزير الخارجية يسرائيل كاتس العملية الأخيرة التي أصرت عليها حكومة بنيامين بنتنياهو بقوله: "الدخول إلى رفح يعزز الهدفين الرئيسيين للحرب: إطلاق سراح المختطفين وهزيمة حماس".