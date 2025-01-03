وسط الإطلاق من اليمن، قيادة الجبهة الداخلية تكتشف: خلل في تطبيق للتحذير بهواتف ملايين الإسرائيليين

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية، أنه يجري التحقيق في خلل ناتج بعد إطلاق الصاروخ الحوثي، الليلة (الخميس)، بعد أن اشتكى إسرائيليون من أن التطبيق قام بتفعيل التنبيهات في مناطق أوسع من المناطق التي كان مطلوبا تفعيل الإنذار فيها.

أي أنه كانت هناك أماكن لم يتم فيها تنشيط التنبيه، لكن التطبيق قام بالتنبيه. يجب التوضيح أن المشكلة في تطبيق الجبهة الداخلية وليس في أنظمة الصافرات. الجيش الإسرائيلي يتعامل مع القضية

وكما ذكرنا، فقد تم خلال عملية الإطلاق الليلة تفعيل الإنذارات من منطقة القدس إلى منطقة الشارون وسط إسرائيل وكذلك في منطقة تل أبيب ومحيطها. تم اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلق الى إسرائيل، وعثر على شظايا كبيرة في منطقة موديعين ومحيط القدس. ولم تقع إصابات، ولحقت أضرار طفيفة في مناطق سقوط القذائف.