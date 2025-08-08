تقرير||على خلفية "الجوع في غزة": صراخ ومحادثة مشحونة بين ترامب ونتنياهو

قد يعجبك أيضًا -

أفاد نقرير نُشر اليوم (الجمعة) على قناة NBC، أن كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية مشحونة في 28 يوليو/تموز، أبلغ فيها الرئيس الأمريكي نتنياهو بأنه لا يريد أن يسمع منه أن المجاعة في غزة مُزيفة. جاء ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء في اليوم السابق، خلال فعالية عُقدت في القدس، إنه "لا توجد سياسة تجويع في القطاع، ولا يوجد جوع في غزة".

بعد تصريح نتنياهو في القدس، سُئل ترامب من قِبل الصحفيين خلال زيارته لاسكتلندا عن الوضع في غزة. حينها، ادعى أنه رأى صور أطفال غزة، وقال: "يبدو أنهم جائعون جدًا، هناك جوع حقيقي في غزة، لا يُمكن تزييفه". ووفقًا للتقرير، طلب نتنياهو إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب بعد سماعه هذه الكلمات. خلال المكالمة، أخبر ترامب أن المجاعة في غزة ليست حقيقية، وأنها من نسج حماس. قاطعه الرئيس الأمريكي، الذي لم يُصدّق ادعاء نتنياهو، وصاح في وجهه.

وصف مسؤول في الإدارة الأمريكية المحادثة لشبكة NBC بأنها "مباشرة وباتجاه واحد"، وقال إنها تناولت بشكل رئيسي وضع المساعدات الإنسانية في القطاع. وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تشعر بخطورة الوضع في غزة فحسب، بل تشعر أيضًا بالمسؤولية عنه بسبب صندوق المساعدات الأمريكي".

وعقب تلك المحادثة، قررت الإدارة الأمريكية إرسال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف لزيارة إسرائيل. وفي إطار الزيارة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، زار ويتكوف أيضًا أحد مراكز المساعدات التابعة لصندوق المساعدات الأمريكي في قطاع غزة. وصرح مسؤول غربي لشبكة NBC بأن إسرائيل سعيدة بزيارة ويتكوف إلى المنطقة.

وقال ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "التقرير الذي يفيد بوجود محادثة صراخ مزعومة بين رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس ترامب هو خبر كاذب تمامًا".