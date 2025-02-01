في الولايات المتحدة أوضحوا لنتنياهو: نحاول توسيع وتبكير دفعات صفقات التبادل

يهتم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بتبكير وتوسيع عدد العائدين في المرحلة الأولية من الصفقة، جاء هذا وفقا لما افاد به مراسل الشؤون السياسية في قناتنا العبرية غاي عزرئيل.

وقبيل سفر رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إلى الولايات المتحدة، أوضح ممثلون أمريكيون لنظرائهم في إسرائيل أن هناك محاولات لتوسيع وتبكير دفعات الإفراج المقبلة، من أجل إطلاق سراح المزيد من المختطفين في وقت أقرب. وفي الوقت نفسه، فإن واشنطن عازمة على المضي قدماً إلى المراحل التالية من الصفقة وإطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء.

ومن المتوقع أن يناقش رئيس الولايات المتحدة ونتنياهو عددا من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، بما في ذلك رغبة إسرائيل في إعادة جميع المختطفين - دون إنهاء الحرب، وسيطرة حماس العسكرية والمدنية على قطاع غزة. والتطبيع مع السعودية. ومن المتوقع أن ينتظر نتنياهو أن يسمع من ترامب ما هي خططه في هذا الشأن.