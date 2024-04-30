نتنياهو: الجيش الإسرائيلي بدأ بإخلاء السكان المدنيين من رفح ولا صفقة على حساب إنهاء الحرب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جديد التزام إسرائيل بالعملية العسكرية المقبلة في رفح ورفض إمكانية وقف إطلاق النار مع حماس حتى يتم استيفاء الشروط الأساسية للحرب التي اندلعت غداة هجوم حماس في 7 أكتوبر، وذلك خلال اجتماع مع عائلات الجنود القتلى والمختطفين.

وفي كلمته أمام العائلات في "منتدى الشجاعة والأمل"، أكد نتنياهو على أن الأهداف التي تم تحديدها في بداية الحرب لم تتغير.

وأضاف: "لقد بدأنا عملية إخلاء السكان في رفح، وستكون هناك قريبا عملية في رفح".

وعلى الرغم من الاعتراف بالجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق محتمل، أكد نتنياهو أن إنهاء الصراع غير قابل للتفاوض دون معالجة التهديد الذي تشكله حماس. وأعلن أن "فكرة وقف الحرب غير واردة دون تفكيك كتائب حماس الأربع في رفح".

وفيما يتعلق بإمكانية إطلاق سراح جزئي للرهائن، أوضح نتنياهو موقف حماس المتشدد. وقال: "حماس تصر على شيء واحد: نهاية الحرب، ولن تحصل على ذلك أبداً. أنا لست على استعداد لمنحها إياه".

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تأتي تصريحات نتنياهو وسط الجهود المستمرة للتفاوض على وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وعلى الرغم من الارتباطات الدبلوماسية، أكد رئيس الوزراء أن أي اتفاق مع حماس لن يأتي على حساب إنهاء الحرب.