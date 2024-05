الجيش الإسرائيلي يخرج من جنين بعد إعلانه عن انتهاء عملية استمرت منذ الثلاثاء

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس عن خروج قواته من جنين بعد انتهاء عملياته التي بدأت قبل يومين لمكافحة الإرهاب، والتي انطوت على تجريف البنى التحتية لاستخراج ألغام زرعت في الطريق العام لاستهداف القوات الإسرائيلية وقت دخولها المخيم المجاور للمدينة، وفق ما أكد في بيان.

وتحدثت تقارير أمس عن استمرار تبادل إطلاق النار طوال اليوم بين القوات والمسلحين. وأفادت وزارة الصحة في الضفة الغربية عن مقتل 11 فلسطينيا من بينهم صبي يبلغ من العمر 15 عامًا. كما جاء في هآرتس أن امرأة فلسطينية أصيبت بجروح خطيرة بعد انفجار عبوة ناسفة تحت عجلات سيارة الجيب التابعة للجيش الإسرائيلي حيث تواجدت المرأة لغرض اعتقالها.

والحديث عن وفاء جرار (49 عاما) وهي زوجة أحمد جرار الذي ترأس الخلية التي قتلت عام 2018 رازيئيل شيفاح قرب حفات جلعاد.

وقالت بلدية جنين إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدينة نتيجة هذه العملية تقدر بنحو 30 مليون شيكل. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية هذا الصباح أن فلسطينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا أصيب الليلة الماضية خلال عملية للجيش الإسرائيلي في جنين قد توفي متأثرًا بجراحه، وبالتالي يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء عمليات الجيش الإسرائيلي في جنين إلى 12.

وقام بعض الفلسطينيين قبل قليل بتوثيق جنازات لمتوفين لُفت جثامينهم بأعلام منظمة الجهاد الإسلامي.

