قائد الجيش الإسرائيلي يهدد: "معظم سلطة حماس في الخارج وسنصل إليهم أيضًا"|تحديثات
الجيش الإسرائيلي يهاجم البنية التحتية لحزب الله، ولبنان يبلغ عن "حزام ناري" في جنوب لبنان • عائلات المختطفين تحتج أمام منازل الوزراء• جميع التحديثات من اليوم 695 للحرب
اليوم هو اليوم الـ695 للحرب: أكد مسؤول فلسطيني صباح اليوم (الأحد) أن المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس، أبو عبيدة، اغتيل أمس في الغارة الإسرائيلية. في المقابل، عائلات المختطفين تحتج أمام منازل وزراء الكابنيت: "هذه دعوة إيقاظ إضافية - كفى لكابنيت الانفصال. رغبة الشعب واضحة - عودة جميع المختطفين وإنهاء الحرب".
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في تقييمه للوضع في القيادة الشمالية: "يعمل الجيش الإسرائيلي هجوميًا، بمبادرة وتفوق عملياتي في جميع المجالات وفي جميع الأوقات. نفاجئ ونبادر ونصل إلى كل هدف لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين. في قطاع غزة، هاجمنا أمس أحد كبار قادة حماس، أبو عبيدة. يدنا لا تزال ممدودة - معظم سلطة حماس متمركزة في الخارج، وسنصل إليهم أيضًا"
تقرير في لبنان: طائرة مسيرة إسرائيلية تهاجم دراجة نارية في قرية مفدون جنوب البلاد
أرسل نحو 600 من كبار القادة السابقين من جميع فروع جهاز الأمن والخارجية الإسرائيلية رسالة إلى الرئيس ترامب جاء فيها: "أنهوا الحرب في غزة وخططوا لليوم التالي"
إسرائيل تؤكد رسميًا: اغتيال المتحدث باسم حماس، أبو عبيدة
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، قد "قُتل في غزة".
زعيم الحوثيين: "جميع قتلى الهجوم الإسرائيلي وزراء في المناطق المدنية".
في خطاب له، أشار زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك بدر الدين الحوثي، إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده الأسبوع الماضي، والذي قُتل فيه رئيس الوزراء ووزراء من التنظيم . وزعم أن "قائمة القتلى بأكملها تضم وزراء يعملون في المناطق المدنية". وأضاف أن "تضحيات القتلى لن تؤثر على مكانة بلادنا، لا رسميًا ولا شعبيًا، ولن تؤدي إلى تراجع أو ضعف".
مسؤول سياسي لـ i24NEWS: "إسرائيل تدعم بالكامل خطة الرئيس ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة. إنها الخيار الأمثل والصحيح"
تناول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اغتيال المتحدث باسم حماس، أبو عبيدة، في اجتماع للحكومة الإسرائيلية - لم يُؤكد رسميًا بعد - وقال بنبرة لاذعة: "لن تُعلن حماس عن أبو عبيدة، ويبدو أنه لا يوجد من يتحدث. لقد هاجمنا المتحدث باسم حماس، المتحدث باسم المنظمة الشريرة القاتلة، أبو عبيدة. آمل أن يكون قد رحل، لكنني ألاحظ أنه لا يوجد من يتحدث عن حماس في هذه القضية".
أفادت قناة سكاي نيوز عربية نقلاً عن مصدر فلسطيني أن "المنزل الذي هاجمته إسرائيل الليلة الماضية كان مستأجراً من قبل عائلة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، قبل أيام". ووفقاً للمصدر، فإن "المنزل الذي هاجم أمس كان يأوي زوجة أبو عبيدة وأطفاله".
تقارير لبنانية: أربع غارات إسرائيلية على منطقة البقاع جنوب لبنان
على خلفية الاغتيالات في اليمن: اجتماع الحكومة سيُعقد اليوم في مبنى بديل وآمن
تقارير لبنانية: هجوم إسرائيلي مستمر على جنوب لبنان. وصف لبنان الهجمات بـ"أحزمة نار". ووفقًا لتقرير لبناني، تستهدف الهجمات منطقة قرى علي طاهر والنبطية والفوقا وقرية تبن
أهالي المختطفين أمام منازل وزراء الكابينيت: "هذا نداء استنفار جديد - كفى من حكومة فك الارتباط. إرادة الشعب واضحة - عودة جميع المختطفين ووقف الحرب
مصدر فلسطيني لقناة العربية السعودية: المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، قُتل في هجوم إسرائيلي أمس. وأضاف المصدر أن "إسرائيل هاجمت الشقة التي كان يقيم فيها أبو عبيدة وعائلته، وأسفر الهجوم عن مقتل جميع من فيها" .