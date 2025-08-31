زعيم الحوثيين: "جميع قتلى الهجوم الإسرائيلي وزراء في المناطق المدنية".

في خطاب له، أشار زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك بدر الدين الحوثي، إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده الأسبوع الماضي، والذي قُتل فيه رئيس الوزراء ووزراء من التنظيم . وزعم أن "قائمة القتلى بأكملها تضم ​​وزراء يعملون في المناطق المدنية". وأضاف أن "تضحيات القتلى لن تؤثر على مكانة بلادنا، لا رسميًا ولا شعبيًا، ولن تؤدي إلى تراجع أو ضعف".