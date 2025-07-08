الكشف عن أسماء خمسة مقاتلين من كتيبة نيتسح يهودا في حادثة خطيرة بقطاع غزة. وهم: الرقيب مائير شمعون عمار، 20 عامًا، من القدس، والرقيب موشيه نسيم باريش، 20 عامًا، من القدس، واللواء (احتياط) بنيامين أسولين، 28 عامًا، من حيفا، والرقيب نوعام أهارون من ساجديان، 20 عامًا، من القدس، والرقيب موشيه شموئيل نول، 21 عامًا، من بيت شيمش. في تلك الحادثة، أصيب 14 مقاتلًا: اثنان في حالة خطيرة، وستة في حالة متوسطة، وستة في حالة طفيفة. تم إجلاؤهم إلى المستشفى وأُبلغت عائلاتهم.