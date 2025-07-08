قطر: "من السابق لأوانه إعطاء انطباعات عن المحادثات، المحادثات مستمرة حتى التوصل لاتفاق || تحديثات متواصلة
سُمح بنشر أسماء خمسة مقاتلين إسرائيليين قتلوا في حادثةٍ خطيرةٍ بقطاع غزة • جميع التحديثات من اليوم 641 للحرب
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اليوم 641 للحرب: اغتال الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) قائدًا في قوة الرضوان ومسلحا آخر من حزب الله في جنوب لبنان.قُتل خمسة مقاتلين من كتيبة نيتسح يهودا في حادثةٍ خطيرةٍ بقطاع غزة. وزارة الخارجية القطرية تعلن: "من السابق لأوانه إعطاء انطباعات عن المحادثات، وستستمر المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق".
اغتالت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) عنصرا من حركة "النخبة" قال الجيش الإسرائيلي انه قاد الهجوم على محطة الوقود في كيبوتس ماجن في 10 يوليو/تموز.
الخارجية القطرية تعلن: "من السابق لأوانه إعطاء انطباعات عن المحادثات، وستستمر المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق".
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأنه "من السابق لأوانه إبداء انطباعات عن محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين". وأضاف: "المفاوضات غير المباشرة بشأن غزة مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق. نسعى للتوصل إلى اتفاق إطاري بين الجانبين، ونسعى لتضييق الهوة بينهما. أي تصعيد ميداني سيؤثر على الوساطة، وستستمر المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق. لم نحدد جدولاً زمنياً لتحقيق ذلك".
أصدر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إخطارًا بإخلاء بعض الأحياء في خان يونس.
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خلال ساعتين: اغتال الجيش الإسرائيلي قائد في قوة الرضوان، الذي كان دفع مخططات عديدة ضد مواطنين إسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي، ومسلح آخر من حزب الله في جنوب لبنان. وذلك بحسب بيان الجيش
أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر هدم لمنازل أربعة مسلحين متورطين في قتل إسرائيليين.
الكشف عن أسماء خمسة مقاتلين من كتيبة نيتسح يهودا في حادثة خطيرة بقطاع غزة. وهم: الرقيب مائير شمعون عمار، 20 عامًا، من القدس، والرقيب موشيه نسيم باريش، 20 عامًا، من القدس، واللواء (احتياط) بنيامين أسولين، 28 عامًا، من حيفا، والرقيب نوعام أهارون من ساجديان، 20 عامًا، من القدس، والرقيب موشيه شموئيل نول، 21 عامًا، من بيت شيمش. في تلك الحادثة، أصيب 14 مقاتلًا: اثنان في حالة خطيرة، وستة في حالة متوسطة، وستة في حالة طفيفة. تم إجلاؤهم إلى المستشفى وأُبلغت عائلاتهم.