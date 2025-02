غالانت يؤكد: الآلاف من أجهزة البيجر لم تنفجر في العملية ضد حزب الله

أكد وزير الأمن السابق يوآف غالانت مساء اليوم (الخميس) ما تم الكشف عنه في i24NEWS، والذي جاء فيه أنه في هجوم البيجر الذي وقع في لبنان - لم ينفجر ما لا يقل عن 15000 جهاز على أجساد مسلحي حزب الله في وقت تشغيل العملية. من بين أمور أخرى، كشف وزير الأمن أن أجهزة الاتصال التي لم تكن البيجر كان من المفترض أن تنفجر أيضا.

ورد غالانت على مقتطف من مقابلة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ادعى فيها أن غالانت أراد تفعيل أجهزة الاتصال في وقت مبكر جدا. كتب غالانت في المنشور ردًا على ذلك:

"في ركن الحقائق:

1. تم إعداد عملية الاتصال قبل سنوات من الحرب، وفي 11.10 كانت جاهزة للتشغيل؛

2. على عكس ما قيل، في اليوم الذي اقترحت فيه مهاجمة حزب الله، كان بحوزة المسلحين آلاف أجهزة التنبيه؛

3. لو قمنا بالعملية في 11.10، لكان انفجار أجهزة البيجر ثانوياً لانفجار أجهزة الاتصال، الذي كان سيقضي على آلاف من مخربي حزب الله. لسوء الحظ، عندما اضطررنا لبدء العملية، كانت الأغلبية المطلقة من أجهزة الاتصال في المستودعات ولم يتسبب انفجارها في أي أضرار.

https://x.com/i/web/status/1887575654222225416