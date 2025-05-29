على ضوء تهديدات سموتريش الانسحاب من الحكومة في حال قبول الصفقة التي يعرضها ويتكوف ، وامكانيه أن يسقط هذا حكومة نتنياهو الحالية ، صرح المحلل السياسي شكيب شنان إن "جميع الحكومات التي سقطت، جاء سقوطها من داخل الائتلاف وليس من المعارضة"، لكن "أستبعد أن يقوم سموتريش بذلك".

وتابع شنان خلال مداخلته مع المقدم مجد دانيال وقال إن :"مفتاح التوجه الى الانتخابات لا يزال بيدي نتنياهو ، وأود أن أنوه أن نتنياهو وإسرائيل لا يملكون القدرة على رفض طرح يريده ترامب، ما يريده ترامب هو ما سيحصل"

وفي إشارة الى موضوع أخر يرتبط بصعود جولان باستطلاعات الرأي لفت الى أن "صعود يائير جولان في الاستطلاعات يشير الى تغير في معسكر المعارضة، حيث يأخد جولان هذه المقاعد من حزبي لابيد وغانتس، وهذا تحول داخل المعسكر، والتقوقع داخل المعسكر لا يعني تغيير نظام الحكم"

وتابع :"استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر إمكانية واضحة أن يفقد الليكود ونتنياهو الحكم في الانتخابات القادمة ، وهذا يدفع تعزيز التلاحم داخل حكومة نتنياهو من أجل البقاء حتى آخر لحظة ومحاولة تغيير هذا الواقع" ، من جانب آخر لا يستبعد شنان حالة "حكومة التغيير" التي تشكلت من جانب أعضاء المعارضة أن تتشكل من جديد اليوم، "لكن الصناديق في النهاية هي التي ستقرر".