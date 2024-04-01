الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي نداف كوهين خلال القتال جنوب قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل الرقيب نداف كوهين، 20 عاماً، من حيفا، وهو مقاتل من الكتيبة 77 في لواء "ساعر الجولان" (7)، الذي سقط أثناء القتال جنوب قطاع غزة.

وقُتل 251 جنديًا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، التي انطلقت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، ردًا على الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل.

وفي المجمل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 600 جندي منذ اندلاع الحرب.