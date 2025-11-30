ذكرت قناة الجزيرة أن هناك محاولات للعثور على جثمان مختطف في بيت لاهيا، وقد أكّد مصدر إسرائيلي هذه المعلومات.وفي الجيش الإسرائيلي يفحصون ما إذا كان بين القتلى الأربعة الذين حاولوا الفرار من النفق في رفح أيضاً قائد كتيبة حماس في حي جنينة ونائبه.كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إنه لن تكون هناك أي عملية تطبيع مع إسرائيل دون حلّ القضية الفلسطينية.

تقارير فلسطينية عن غارة جوية جنوب قطاع غزة تقرير: فرق الصليب الأحمر قامت بعمليات بحث عن جثامين إضافية في شمال القطاع أربعة مسلحين آخرين قُضي عليهم الليلة بعد خروجهم من نفق في رفح، وقد عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على جثثهم صباح اليوم. قطر: "نحن ملتزمون بدورنا كوسطاء في غزة طالما كان ذلك ضروريًا" توسعت قاعدة التنسيق المدني العسكري في غزة (CMCC) التي تقودها الولايات المتحدة في كريات جات: حيث أصبحت تضم الآن ممثلين من 50 دولة شريكة ومنظمة دولية