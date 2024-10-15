الجيش الإسرائيلي يكشف عن نفق بطول 800 متر استخدم كمقر قيادة لقوة الرضوان في لبنان (فيديو)

كشف الجيش الإسرائيي خلال نشاطه في لبنان عن النفق والذي قال إنه سيستخدم لغزو واحتلال الجليل وتتوفر فيه أسلحة ومعدات لازمة للمكوث

i24NEWS
i24NEWS
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اكتشاف نفق بطول 800 متر لقوة الرضوان

كشف الجيش الإسرائيلي عثوره خلال القتال في جنوب لبنان عن نفق بطول 800 متر تستخدمه قوة الرضوان، والذي من المرجح أن يكون مخصصا لاستخدامه بإطار مخطط حزب الله غزو الجليل.ووفقا للبيان فإن الطاقم القتالي اللوائي "هزاكن (8) تحت قيادة الوحدة 91، يواصل القتال في جنوب لبنان، وقتل عدد كبير من المسلحين خلال القتال وجها لوجه وتم تدمير بنية عسكرية لحزب الله فوق وتحت الأرض.

IDF Spokesperson
نفق في جنوب لبنان اكتشفة الجيش الإسرائيلي خلال العملية البرية IDF Spokesperson

وخلال النشاط تحت الأرض، عثر مقاتلو الوحدة بالتعاون مع الوحدة الهندسية يهلام مجمعا لحزب الله تحت الأرض استخدم كقيادة لقوة "الرضوان"، وبلغ طول النفق 800 مترا، داخل حي سكني، وعثر بداخله على وسائل قتالية عديدة بينها : صواريخ ضد المروحيات، قذائف، دراجات نارية، أنفاق إضافية تحت الأرض، وسائل للإقامة لفترة طويلة الأمد، بما في ذلك طعام ومطبخ استخدمه عناصر حزب الله وغرف معيشه.

Video poster
الجيش الإسرائيلي: كشفنا نفقا بطول 800 متر أستخدم مقر قيادة لقوة الرضوان

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن كل ما تم العثور عليه، من المقرر أن تستخدمه قوة الرضوان بعد تلقيها الأوامر في إطار المخطط "لاحتلال الجليل". وخلال مداهمة المجمع، اصطدمت القوة بمسلح تحصن في مقر القيادة. وبتوجيه من طائرة مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي قتل المسلح. وتواصل القوات نشاطها في المنطقة ودراسة الأنفاق.

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