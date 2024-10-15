الجيش الإسرائيلي يكشف عن نفق بطول 800 متر استخدم كمقر قيادة لقوة الرضوان في لبنان (فيديو)

كشف الجيش الإسرائيلي عثوره خلال القتال في جنوب لبنان عن نفق بطول 800 متر تستخدمه قوة الرضوان، والذي من المرجح أن يكون مخصصا لاستخدامه بإطار مخطط حزب الله غزو الجليل.ووفقا للبيان فإن الطاقم القتالي اللوائي "هزاكن (8) تحت قيادة الوحدة 91، يواصل القتال في جنوب لبنان، وقتل عدد كبير من المسلحين خلال القتال وجها لوجه وتم تدمير بنية عسكرية لحزب الله فوق وتحت الأرض.

IDF Spokesperson

وخلال النشاط تحت الأرض، عثر مقاتلو الوحدة بالتعاون مع الوحدة الهندسية يهلام مجمعا لحزب الله تحت الأرض استخدم كقيادة لقوة "الرضوان"، وبلغ طول النفق 800 مترا، داخل حي سكني، وعثر بداخله على وسائل قتالية عديدة بينها : صواريخ ضد المروحيات، قذائف، دراجات نارية، أنفاق إضافية تحت الأرض، وسائل للإقامة لفترة طويلة الأمد، بما في ذلك طعام ومطبخ استخدمه عناصر حزب الله وغرف معيشه.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن كل ما تم العثور عليه، من المقرر أن تستخدمه قوة الرضوان بعد تلقيها الأوامر في إطار المخطط "لاحتلال الجليل". وخلال مداهمة المجمع، اصطدمت القوة بمسلح تحصن في مقر القيادة. وبتوجيه من طائرة مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي قتل المسلح. وتواصل القوات نشاطها في المنطقة ودراسة الأنفاق.