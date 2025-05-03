آلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة؟ || تقرير: الاقتراب من التوصل لتفاهمات

الآلية الجديدة التي يتم العمل عليها بمشاركة الولايات المتحدة وستتم من خلال شركة أمريكية خاصة

i24NEWS
i24NEWS
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شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، صورة أرشيفية
شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، صورة أرشيفيةAP Photo/Hatem Ali

تقترب الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلون عن صندوق دولي جديد من الاتفاق على آلية لاستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون أن تدير حماس المساعدات – جاء هذا وفق ما أفاد به موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي مساء السبت.

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وبحسب التقرير الذي استند إلى مصدرين إسرائيليين وأمريكيين مطلعين على الخطة التي يتم تشكيلها، فإن إسرائيل ستعمل على إقامة مجمعات محمية في غزة، وسيتمكن المواطنون من التوجه إليها مرة واحدة في الأسبوع لتلقي حزمة مساعدات عائلية. ومن المخطط أن تكون حزمة المساعدات هذه كافية لمدة سبعة أيام.

وستكون شركة أمريكية خاصة مسؤولة عن توزيع المساعدات وتوفير الأمن في المواقع. ولن يتواجد الجيش الإسرائيلي في المجمعات نفسها ولن يشارك في توزيع المساعدات، لكنه سيتولى تأمين المنطقة العامة.

وقالت مصادر إسرائيلية لموقع أكسيوس إن النية هي تفعيل الآلية الجديدة قبل توسيع العملية العسكرية البرية في غزة، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تجري هذا الشهر، إذا لم يكن هناك تقدم في صفقة المختطفين.

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