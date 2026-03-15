الجيش الإسرائيلي: خططنا ضد إيران مستمرة حتى بعد عيد الفصح بثلاثة أسابيع

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، العميد إيبي ديفرين، في مقابلة مع شبكة CNN، إن الجيش الإسرائيلي يمتلك خططاً للعمليات ضد إيران على الأقل حتى عيد الفصح اليهودي، مشيراً إلى أن هذه الخطط تمتد حتى ثلاثة أسابيع بعد ذلك.

وأضاف العميد ديفرين أن القوات الإسرائيلية ما زالت تمتلك آلاف الأهداف المحتملة في إيران، وأن الجيش يعمل على إعداد خطط مفصلة وعميقة لضمان استمرار العمليات العسكرية بكفاءة وفعالية.