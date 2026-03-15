إطلاق رشقة من ايران تجاه وسط إسرائيل: سقوط شظايا بعدة مواقع، إصابات وأضرار كبيرة
إطلاق الليلة 5 رشقات من إيران باتجاه عدة مناطق في أنحاء البلاد • ترامب في مقابلة مع شبكة NBC: "إيران مستعدة لعقد صفقة، لكنني غير مهتم" • "أسمع أن مجتبى خامنئي ليس على قيد الحياة"
اليوم الـ16 للحرب في ايران: أطلقت إيران اليوم (الأحد) وابلاً من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، ما دفع ملايين الإسرائيليين إلى اللجوء إلى المناطق المحمية، بالتزامن مع إطلاق نار من لبنان على المنطقة الشمالية. وأُصيب رجلان في الخمسينيات من عمرهما بجروح طفيفة جراء وابل صواريخ أُطلق ظهراً على المنطقة الوسطى. في المقابل شن الجيش الإسرائيلي هجمات واسعة غربي ايران وأصدر تحذير إخلاء في الضاحية الجنوبية.
مقتل 8 أشخاص في غارة جوية استهدفت دورية شرطة في غزة
أفادت وكالة رويترز بأن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم في غارة جوية استهدفت دورية شرطة في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي ينفي نقص صواريخ الاعتراض ويؤكد الاستعداد لمعركة طويلة مع إيران
نفت مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي تقرير موقع الأخبار الأمريكي SEMAFOR الذي زعم أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بنقص كبير في صواريخ الاعتراض الباليستية.
وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواجهة طويلة مع إيران، بالتنسيق مع القوات الأمريكية، وأن العمليات تسير حالياً وفق الخطط المرسومة مسبقاً.
وأضافت المصادر أن القدرة على اعتراض الصواريخ وصد الهجمات مستمرة بشكل كامل، وأن الجيش لا يعاني من أي عجز في المخزون أو قدرات الدفاع الجوي، مما يعكس جاهزيته للتصعيد العسكري المحتمل في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي: خططنا ضد إيران مستمرة حتى بعد عيد الفصح بثلاثة أسابيع
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، العميد إيبي ديفرين، في مقابلة مع شبكة CNN، إن الجيش الإسرائيلي يمتلك خططاً للعمليات ضد إيران على الأقل حتى عيد الفصح اليهودي، مشيراً إلى أن هذه الخطط تمتد حتى ثلاثة أسابيع بعد ذلك.
وأضاف العميد ديفرين أن القوات الإسرائيلية ما زالت تمتلك آلاف الأهداف المحتملة في إيران، وأن الجيش يعمل على إعداد خطط مفصلة وعميقة لضمان استمرار العمليات العسكرية بكفاءة وفعالية.
قدرة إيران على إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل تتراجع: صاروح أو اثنان فقط في الهجمات الأخيرة
أفادت مصادر أمنية إسرائيلية لـوول ستريت جورنال بأن قدرة إيران على إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل تراجعت بشكل كبير، إذ أُطلق في المتوسط صاروخ أو اثنان فقط خلال الهجمات الأخيرة، مقارنة بعشرات الصواريخ التي أطلقت في الأيام الأولى للصراع من شمال غرب إيران.
وأوضحت المصادر أن السيطرة المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة على الأجواء الإيرانية تجعل من الصعب على وحدات الإطلاق التنسيق فيما بينها خوفاً من أن تصبح أهدافاً سهلة.
وأشار المصدر إلى أن هذا التراجع في قدرات الإطلاق يعكس ضغوطاً تكتيكية كبيرة على إيران ويحد من مدى تأثير الهجمات على الأراضي الإسرائيلية، لكنه لا يعني نهاية التهديد، في ظل استمرار حالة التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة.
إصابة امرأتين بجروح طفيفة في بيتاح تكفا نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني
أفادت فرق الطوارئ الإسرائيلية، الأحد، بأن امرأتين أصيبتا بجروح طفيفة نتيجة الانفجار الناجم عن الهجوم الصاروخي الإيراني على بيتاح تكفا.
وذكرت المصادر أن المصابتين، إحداهن تبلغ من العمر 46 عاماً والأخرى 18 عاماً، تعانيان من طنين في الأذن وأعراض مرتبطة بقوة الانفجار. وتم نقل المصابتين بواسطة فرق الإسعاف إلى مستشفى بيلنسون لتلقي العلاج اللازم.
إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة بعد انهيار جزئي لمبنى في رمات غان
أفادت السلطات الإسرائيلية، الأحد، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة إثر تضرر مبنى في مدينة رمات غان بعد تعرضه لهجوم صاروخي.
وأشار تقرير ميداني إلى أن المبنى تعرض لـ انهيار جزئي نتيجة الإصابة، فيما هرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى الموقع لتقديم المساعدة للمصابين وتأمين المنطقة.
مبنى سكن القنصل الأمريكي في القدس يتعرض لأضرار نتيجة اعتراض صواريخ
أفادت مصادر أمنية، الأحد، بأن مبنى سكني يقطنه القنصل الأمريكي في القدس تعرض لأضرار بعد سقوط شظايا صواريخ اعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية خلال الهجمات الأخيرة على المدينة.
ولم ترد تقارير عن إصابات، فيما قام طاقم الأمن الأمريكي والإسرائيلي بتقييم حجم الأضرار والتأكد من سلامة المبنى والسكان.
البحرين: 125 صاروخاً باليستياً و211 طائرة مسيرة أطلقت علينا منذ بداية الحرب مع إيران
أعلنت السلطات في البحرين أن أراضيها تعرضت منذ بداية النزاع مع ايران لإطلاق 125 صاروخاً باليستياً و211 طائرة مسيرة (درون).
وأكدت وزارة الدفاع البحرينية أن هذه الهجمات تشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني، وأنها تتعاون مع قوات التحالف لضمان التصدي لأي اعتداءات مستقبلية وحماية المنشآت الحيوية.
الجيش الإسرائيلي يقصف منشأة للطائرات بدون طيار في غرب إيران ويستهدف عناصر إيرانية هربت من الموقع
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية شنت ضربة على منشأة لتخزين الطائرات بدون طيار (الدرون) كانت مدمجة ضمن موقع إطلاق في غرب ايران.
وأشار البيان إلى أنه بعد الهجوم، رصدت القوات الجوية فرار عناصر من الجيش الإيراني من الموقع، ليتم تتبعهم لاحقاً في عملية دقيقة أسفرت عن القضاء عليهم، وفق وصف الجيش الإسرائيلي بـ"إغلاق الحلقة بسرعة".
أضرار في الممتلكات جراء صواريخ ايرانية في تل أبيب
ثلاثة مصابين بجروح طفيفة في تل أبيب جراء سقوط صواريخ من إيران
أفادت السلطات الإسرائيلية، الأحد، عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة في إحدى مناطق سقوط الصواريخ بمدينة تل أبيب وذلك في إطار الهجمات الصاروخية الإيرانية المتواصلة على إسرائيل.
وهرعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، الذين يعانون من جروح طفيفة، وفق ما أفادت به التقارير الميدانية.
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه صفارات الإنذار الصاروخي في مختلف المدن الإسرائيلية، وسط دعوات للمدنيين بالالتزام بالتعليمات الأمنية واللجوء للملاجئ عند سماع الإنذارات.
وتعمل السلطات على تقييم الأضرار والتأكد من سلامة المناطق المتأثرة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف منشآت إيرانية ولبنانية مرتبطة بالهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار.