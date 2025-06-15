اليوم الثالث التصعيد بين إسرائيل وايران، والـ618 من الحرب: قُتل عشرة أشخاص جراء القصف الصاروخي الإيراني الليلة (الأحد). قتل في موقع الحدث في بات يام،ستة أشخاص، بينهم طفل في العاشرة من عمره وطفلة في الثامنة من عمرها، وجُرح 124 آخرون، في حين قتلت أربعة مواطنين ، أم وابنتيها وقريبتها جراء قصف صاروخي في مدينة طمرة شمال إسرائيل وأصيب 13 آخرين. وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا عن مقتل الجندي نوعام شيمش خلال القتال جنوب قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يعترض طائرتين أو ثلاث طائرات مسيرة على الحدود السورية اعترضت قوات الجيش الإسرائيلي طائرتين أو ثلاث طائرات مسيرة على الحدود السورية في مرتفعات الجولان خلال الساعة الماضية. نُفذت عمليات الاعتراض خارج حدود البلاد، وبالتالي لم تُصدر أي تحذيرات. ولوحظ انطلاق الطائرات الاعتراضية من عدة مستوطنات في الجولان. معلومات جديدة عن الهجوم الليلي الإيراني: عرقل هجوم سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع الإطلاق والمقرات إطلاق الصواريخ ليلاً. كما عُلم إطلاق حوالي 70 صاروخًا أرض-أرض، بالإضافة إلى عشرات الطائرات المسيرة رئيس قبرص سينقل لنتنياهو رسالة من رئيس إيران: "هدفنا هو إنهاء الحرب" وزير الأمن يسرائيل كاتس: "وفقًا للتعليمات الصادرة للجيش الإسرائيلي، بدأ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بإرسال إشعارات إخلاء باللغة العربية لسكان طهران القاطنين بالقرب من مواقع تصدير الأسلحة، داعيًا إياهم إلى إخلاء المنطقة حفاظًا على سلامتهم. سيهاجم الجيش الإسرائيلي المواقع وسيواصل استنزاف القدرات النووية وأنظمة الأسلحة الإيرانية في طهران وفي كل مكان. الديكتاتور الإيراني يحوّل طهران إلى بيروت، وسكان طهران رهائن من أجل بقاء نظامه" وزير الخارجية الإيراني: "كان من المفترض أن نقدم اليوم خطتنا للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة. لا نعتقد أن الولايات المتحدة لم تكن متورطة في الهجوم" بعد وابل الصواريخ ليلا: رئيس الدولة يتحدث مع رؤساء بلديات طمرة وبات يام ورحوفوت توضح هيئة المطارات: "نظرًا للوضع الأمني، ووفقًا لتعليمات المؤسسة الأمنية، فإن الأجواء من وإلى إسرائيل مغلقة حاليًا. لا توجد توصية للإسرائيليين المقيمين في الخارج بالسفر إلى لارنكا أو أثينا في هذه المرحلة، بنية ركوب رحلة العودة إلى إسرائيل من هناك" وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: «دفاعنا هو رد على العدوان الذي تعرضنا له، وسنتوقف عندما يتوقف العدوان علينا. لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة إلا إذا اضطررنا لذلك» استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية ما لا يقل عن 20 موقعًا في أنحاء طهران، بما في ذلك مناطق عسكرية وسكنية في أحياء مكتظة بالسكان في الشمال والغرب مثل نارمك، وسعادة آباد، ووانك، وكامرانيا، ومحيط مطار مهرآباد الحرس الثوري الإيراني: العمليات ضد إسرائيل ستستمر بضراوة أكبر تحديث الشرطة الإسرائيلية: عدد المفقودين في بات يام يبلغ 7. ​​أفاد الملازم دانييل حداد، قائد منطقة أيالون، من موقع الهجوم الصاروخي الإيراني في بات يام بأنه "بعد ست ساعات من سقوط الصاروخ، الوضع كما يلي: 180 جريحًا، وستة قتلى حتى هذه اللحظة، وسبعة مفقودين الحوثيون يزعمون إطلاق "عدة صواريخ باليستية على مواقع إسرائيلية في منطقة يافا" الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ موجة أخرى من الهجمات غربي إيران ضد منصات إطلاق الصواريخ والبنية التحتية للتخزين ترامب: لم تكن الولايات المتحدة متورطة في الهجوم على إيران الليلة. إذا هاجمتنا إيران بأي شكل من الأشكال، فسنضربها بكل قوتنا وقدراتنا بمستويات غير مسبوقة. ومع ذلك، يمكننا بسهولة التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل، وإنهاء هذا الصراع الدموي الجيش الإسرائيلي: اعتراض 7 طائرات مسيرة خلال الساعة الماضية أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاحي الجو والبحرية اعترضا 7 طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الساعة الماضية. جميع الطائرات المسيرة أُطلقت من إيران. معظمها اعترض في منطقة بيت شان والجليل، والباقي في خليج إيلات. أفادت فرق نجمة داوود الحمراء بإصابة نحو 200 شخص في موقعي الحادث في بات يام ورحوفوت، منهم 8 في حالة خطيرة، و25 في حالة متوسطة، والبقية في حالة طفيفة. وتم إجلاء المصابين إلى مستشفيات وولفسون، وإيخيلوف، وشبا تل هشومير، وكابلان، وشامير أساف هاروفيه، وبيلنسون، وأسوتا في أشدود لتلقي العلاج. ارتفع عدد القتلى في المبنى الذي أصابه الصاروخ الإيراني في بات يام إلى 6 أشخاص. وبحسب قيادة الجبهة الداخلية، فإن نحو 20 شخصا في عداد المفقودين. تقرير لشبكة CNN: البيت الأبيض ومسؤولون إسرائيليون يقولون إن الحملة ضد إيران ستستمر لأسابيع القصف المشترك من إيران: • أُطلقت أكثر من عشر طائرات مسيرة وحاولت اختراق إيلات، ووادي عربة، ومرتفعات الجولان، وشمال غور الأردن. نجحت حوالي ثلاث منها في الاختراق. • أُطلقت عشرات الصواريخ الباليستية من إيران على دفعات عدة باتجاه وسط البلاد. • أُطلق صاروخ باليستي واحد من اليمن وتم اعتراضه بنجاح. بالتوازي مع الإنذارات: أكمل الجيش الإسرائيلي موجة من الهجمات في طهران على البنية التحتية النووية ومنشآت تخزين الوقود. تحميل المزيد