يزعم المستشار السابق لإسماعيل هنية: "لم يتلقَّ قادة حماس في الخارج معلوماتٍ عن هجوم 7 أكتوبر. كانت التقييمات الداخلية والعسكرية تشير إلى أنها عمليةٌ بسيطةٌ لاختراق الحدود، وأسر عددٍ من الجنود الإسرائيليين، ومبادلتهم بنحو 15 ألف أسير فلسطيني. ولم تكن هناك تقييماتٌ عسكريةٌ تشير إلى أن الحملة ستتطور إلى المستوى الذي وصلت إليه"

