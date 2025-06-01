تغطية متواصلة || مصر وقطر تعلن عن قيامهما بمحاولة لتجاوز الخلافات والتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة
أفادت تقارير بغزة عن مقتل 30 شخصًا بهجوم أثناء توجههم لنقطة توزيع المساعدات في رفح؛ ردّ الجيش الإسرائيلي قائلًا: "لا نعلم عن الضحايا" • إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن تفجير مبنى أسفر عن مقتل 20 جنديا
اليوم 604 من الحرب: أفادت تقارير فلسطينية أنه خلال ليلة (الأحد) قُتل حوالي 30 شخصًا نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي على مدنيين كانوا في طريقهم لتلقي المساعدات في رفح. ردّ الجيش الإسرائيلي على التقارير قائلًا: "لا نعلم عدد الضحايا جراء نيران قواتنا على مركز توزيع المساعدات". وزعم المسؤول الكبير في حماس، طاهر النونو: "لم نرفض مسودة ويتكوف، بل اقترحنا بعض التعديلات فقط".
عشرات القتلى والجرحى بسبب الغارات الإسرائيلية على مناطق توزيع المساعدات
عشرات القتلى والجرحى بسبب الغارات الإسرائيلية على مناطق توزيع المساعدات
الجيش الإسرائيلي: تشير نتائج التحقيقات الأولية إلى أن القوات لم تطلق النار على المدنيين بالقرب من أو في منطقة توزيع المساعدات الإنسانية. في الساعات الأخيرة، انتشرت تقارير كاذبة تتضمن اتهامات خطيرة. هذه تقارير كاذبة. حماس منظمة إرهابية تُجوّع السكان وتُعرّضهم للخطر من أجل الحفاظ على حكمها في قطاع غزة.
مصر وقطر تعلن: محاولة لتجاوز الخلافات والتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة
أصدرت مصر وقطر بيانًا مشتركًا، أعلنتا فيه مواصلة مساعيهما "لتجاوز الخلافات" للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، "بناءً على اقتراح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف". ودعا البيان "جميع الأطراف إلى دعم جهود الوسطاء لإنهاء الحرب".
استؤنفت حركة الطيران في مطار بن غوريون.
استأنفت الطائرات هبوطها في مطار بن غوريون، بعد توقفها إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.
اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، مما أدى إلى تفعيل الإنذارات في العديد من البلدات في وسط إسرائيل، والقدس والمناطق المحيطة بها.
لتقى رئيس الأركان إيال زامير عائلات الرهائن الذين قُتلوا في الأسر، وقال: "نعمل حاليًا في الأماكن التي خرج منها الإرهابيون إلى غلاف عزة. سنعمل على دحر حماس وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تكرار ذلك. إن إعادة الرهائن نصب عينيّ ونصب أعين جميع جنود الجيش الإسرائيلي في كل وقت هي مهمة ذات أولوية قصوى، وهدف نبيل وحيوي. تُنفذ العمليات العسكرية في قطاع غزة بتنسيق كامل مع قيادة الأسرى والمفقودين. سنواصل العمل لإعادة الرهائن وإسقاط نظام حماس"
الجيش: في وقت سابق من اليوم، تم القضاء على عنصر من تشكيل حزب الله المضاد للدبابات بواسطة طائرة في منطقة أرنون في جنوب لبنان
بيان مشترك صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم جهاز الأمن العام (الشاباك): خلال نهاية الأسبوع، هاجمت طائرة وقتلت خليل عبد الناصر محمد الخطيب، قائد فرقة في لواء المغازي التابع لحماس. كان خليل يقود فرقة أطلقت صواريخ مضادة للدبابات على مبانٍ كانت قواتنا تعمل فيها وعلى طاقم دبابة كان يقوم بتأمينها في منطقة المغازي في 22 يناير/كانون الثاني 2024. وأسفرت العملية عن مقتل 21 مقاتلاً من الجيش الإسرائيلي. إضافةً إلى ذلك، روج وشارك خلال الحرب في العديد من المخططات المسلحة الأخرى ضد قواتنا.
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن إسرائيل قصفت أكثر من 70 مبنى سكنيا في غزة خلال الساعات الأخيرة.
وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن مقتل شخص في اعتداء جنوب البلاد
يزعم المستشار السابق لإسماعيل هنية: "لم يتلقَّ قادة حماس في الخارج معلوماتٍ عن هجوم 7 أكتوبر. كانت التقييمات الداخلية والعسكرية تشير إلى أنها عمليةٌ بسيطةٌ لاختراق الحدود، وأسر عددٍ من الجنود الإسرائيليين، ومبادلتهم بنحو 15 ألف أسير فلسطيني. ولم تكن هناك تقييماتٌ عسكريةٌ تشير إلى أن الحملة ستتطور إلى المستوى الذي وصلت إليه"
https://x.com/i/web/status/1928992394323603510
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ردّ الجيش الإسرائيلي على تقارير من قطاع غزة تفيد بمقتل نحو 30 شخصًا إثر هجمات شنّها وهم بطريقهم إلى مراكز الإغاثة: "في هذه المرحلة، لا توجد إصابات معروفة جراء نيران الجيش الإسرائيلي داخل مقرّ التوزيع. لا يزال الأمر قيد التحقيق".
توثيق من مكان الحادثة التي إفاد خلالها الفلسطينيون تعرض منطقة مركز توزيع المساعدات في رفح لهجمات من قبل الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي
https://x.com/i/web/status/1929061512926146655
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يقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في تقارير تفيد بمقتل نحو 30 من سكان غزة في هجمات أثناء توجههم للحصول على المساعدات.
المسؤول الكبير في حزب الله محمد فنيش: "لن نتنازل عن حقنا في المقاومة - المقاومة لا تستطيع أن تتنازل عن قدراتها بهذه السهولة، وتترك مصير لبنان مجهولاً"
https://x.com/i/web/status/1928817729298956536
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في أعقاب الهجمات في المنطقة: أغلق صندوق غزة الإنساني مراكز توزيع المساعدات في رفح، غزة
تقارير فلسطينية: "أكثر من 30 قتيلاً و120 جريحاً نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي على المدنيين الذين كانوا في طريقهم لتلقي المساعدات من نقطة توزيع الشركة الأمريكية في رفح"
قال طاهر النونو، المسؤول البارز في حماس: "لم نرفض مخطط ويتكوف، بل اقترحنا بعض التعديلات فقط. اقترحنا تسليم الرهائن على مراحل، لكن إسرائيل رفضت ذلك". كما تحدث عن المساعدات التي دخلت القطاع عبر شركة GHF، وليس تحت إشراف الأمم المتحدة.
https://x.com/i/web/status/1928942342335000976
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