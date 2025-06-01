بيان مشترك صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم جهاز الأمن العام (الشاباك): خلال نهاية الأسبوع، هاجمت طائرة وقتلت خليل عبد الناصر محمد الخطيب، قائد فرقة في لواء المغازي التابع لحماس. كان خليل يقود فرقة أطلقت صواريخ مضادة للدبابات على مبانٍ كانت قواتنا تعمل فيها وعلى طاقم دبابة كان يقوم بتأمينها في منطقة المغازي في 22 يناير/كانون الثاني 2024. وأسفرت العملية عن مقتل 21 مقاتلاً من الجيش الإسرائيلي. إضافةً إلى ذلك، روج وشارك خلال الحرب في العديد من المخططات المسلحة الأخرى ضد قواتنا.