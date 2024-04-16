غالانت:"ايران فشلت بهجومها ولن تمنعنا من الرد"

على خلفية التهديدات الإسرائيلية بأنها ستشن هجوما ردا على الهجوم الإيراني، وصل وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الى الحدود الشمالية، وخلال جولته قال لمقاتلي الجيش الإسرائيلي إن "الإيرانيين فشلوا بالهجوم ولا صاروخ بالستي أو مسيرة وصلت إسرائيل. ومن بين 100 صاروخ أرض-أرض، فقط أربعة سقطت في أراضينا. لن ينجحوا بتحقيق معادلة مختلفة للرد أمام دولة إسرائيل. المقاتلات الحربية تعمل في كل مكان، أجواء الشرق الأوسط مفتوحة، كل عدو سيحاربنا- نحن نعرف كيف نضربه بكل مكان".

وأجرى غالانت تقييما للوضع على الحدود الشمالية مع قائد الفرقة 146 الجنرال يسرائيل شومر، وقائد اللواء السادس الجنرال إيتان جلعاد، وقادة الكتائب العاملة في منطقة الجليل الغربي. وفي وقت لاحق، وصل وزير الأمن إلى مستشفى الجليل في نهاريا، وتفقد عدداً من المقاتلين الذين أصيبوا خلال النشاطات العملياتية على الحدود الشمالية.

وأضاف: "تمكنا من منع الأضرار الناجمة عن الهجوم الإيراني - بفضل العمل التحضيري الذي قمنا به مع شركائنا والنشاط عالي الجودة الذي قام به الجيش الإسرائيلي مع كافة أنظمته".

وعلى صعيد متصل، تحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية المخاوف الإيرانية من هجوم إسرائيلي. وقال رئيسي :"أجبرنا على تنفيذ هجوم ضد إسرائيل، كان هجوما محدودا". وشدد على أن "ايران لا ترغب بتصعيد إضافي". وردا على ذلك عبر بوتين عن أمله "أن تتحلى كافة الأطراف بضبط النفس- وذلك لمنع مواجهة التي يمكن أن تؤدي الى نتائج كارثية على المنطقة كلها".