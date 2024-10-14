"لبنان ينهار": فرنسا مرعوبة وتزيد الضغط على حزب الله

نشرت صحيفة "لو تريبيون" اليوم (الاثنين) مقابلة مع وزير الخارجية الفرنسي السابق ومبعوث ماكرون الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان. وأوضح لها داريان في المقابلة أنه يعمل مع شركاء دوليين على "منع الذراع العسكرية لحزب الله من مواصلة إطلاق النار على إسرائيل".

وقال جان إيف لودريان في المقابلة: "لبنان في خطر الموت، البلد على وشك الانهيار، لقد أصبح لبنان ساحة معركة بين إسرائيل وإيران".

وأضاف أنه "بسبب الشلل السياسي في لبنان، فإن خطر الحرب الأهلية يتزايد"، لافتا إلى أن الذراع السياسي لحزب الله هي عامل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في المفاوضات. وأوضح "يجب محاصرة حزب الله الآن من خلال وقف إطلاق النار".